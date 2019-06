Demuestran destreza en el tablero

Sebastián Gómez, del Colegio de Bachilleres 9, fue el ganador en la categoría Preparatoria del II Encuentro Nacional de Ajedrez Escolar Valladolid Children and Youth 2019, que se llevó a cabo este fin de semana en las instalaciones del Colegio Regional México.

Gómez, quien derrotó en la final a Luis Alberto Ortuño, también del Cobach 9, ganó en el torneo cuatro partidas y en una terminó tablas.

“Estuvo difícil, pero me gustó mucho, me siento muy feliz de haber ganado, no creí que fuera a ganar. Gané cuatro rondas y tableé una”, dijo Sebastián al final del evento. “Mi rival es un jugador muy fuerte.”

El tercer lugar de esta categoría fue para Uziel Beltrán, del Cbtis 128, con 4 puntos; el cuarto para Sebastián Flores, del Cbtis 128, también con cuatro; y el quinto para Gloria Judit García, del Cobach 11, con tres.

En la categoría de Secundaria el primer lugar fue para Alejandro Reyes, de la federal 10, con 4 puntos y medio; el segundo sitio fue para Mauricio Soto, del Instituto Visión México, con 4½; el tercero para Ximena Contreras, del Instituto México, con 4; Andrés Garza, del Teresiano, fue cuarto lugar con 4 unidades; y Nancy Mineth Pérez, de la escuela Campbell, terminó en quinto con cuatro puntos.

Eric Van Zwienen, del Instituto La Fe, fue el único de todas las categorías que ganó las cinco rondas, y eso le permitió terminar colocado en el primer lugar de la categoría Primaria Mayor. En segundo lugar terminó Laura Botello, del Instituto México, con 4 puntos; Jennifer Arredondo, de La Fe, fue tercera con cuatro; Miguel Eduardo Guerrero, de la escuela Netzahualcoyótl, fue cuarto con 3½; y Omar Ibarra de Bucareli fue quinto con tres.

Con cuatro rondas ganadas y una empatada, Iker López, de La Fe, terminó en el primer lugar de la categoría Primaria Menor. El segundo puesto fue para Carolina Guerrero, de la escuela Netzahualcoóyotl con cuatro; el tercero para Damián Ruiz, de la escuela Miguel Hidalgo, con cuatro puntos; el cuarto para Luis Emilio Herrera, del Colegio Americano con tres y medio; y el quinto para Boris Plascencia, de La Fe, con tres.

Gloria García Barrera, directora general del Colegio Regional México, dijo que de manera simultánea en 40 sedes en todo el país se llevaron a cabo este tipo de torneos con más de cuatro mil ajedrecistas, lo que forma parte de una serie de eventos en diferentes rubros que han organizado.

“Elegimos el ajedrez porque necesitamos sacar a los chicos de las redes sociales, tan buena es la tecnología como perjudicial ha sido en ellos, entonces necesitamos sacarlos de ese entorno que nuestras ciudades tristemente les están ofreciendo en la actualidad.

“El ajedrez nos ayuda mucho a hacerlos seres pensantes y reflexivos y yo creo que eso a largo y a corto plazo nos da muy buenos dividendos, tanto en las escuelas como en los hogares”, dijo la directora del plantel anfitrión.