Delight Interest triunfa en el West Texas Derby

Delight Interest, de Triple Five Stables, superó un comienzo problemático para lograr la victoria en una emocionante renovación de la 59ª edición del West Texas Derby, Grado III con bolsa de 143 mil 955 dólares, en el hipódromo de Sunland Park este sábado.

Con la monta de Manuel Gutiérrez para el entrenador Josué Ponce, Delight Interest tuvo una salida un poco trompicada antes de que Fireside Chat lo empujara hacia adentro. El hijo de Seperate Interest rápidamente recuperó la compostura para luchar por el liderato a mitad de la recta final antes de contener un enérgico rally de Leviton y el jockey Sergio Becerra Jr.

Fue el cuarto triunfo en 10 salidas para Delight Interest, que ganó por un cuello y registró un tiempo de 19.30 segundos en las 400 yardas sobre una pista rápida.

Delight Interest fue la clasificada más rápida para el West Texas Derby en las pruebas del pasado 4 de febrero. Ganó su prueba por dos cuerpos y medio.

Antes de eso, el caballo criado en Oklahoma ocupó el segundo lugar en el Evangeline Downs Futurity en diciembre pasado. Su victoria en el West Texas Derby eleva sus ganancias a más de 147 mil dólares.

Delight Interest devolvió $4 dólares a sus apostadores ganadores. Leviton terminó en segundo lugar, con la exacta de $2 dólares con los dos primeros finalistas pagando $22.80 dlls.

Docs Stoli Rme terminó tercero sin amenazas, casi tres cuerpos detrás de los dos primeros clasificados, mientras que Kj Wicked Wanda completó los cuatro primeros.

El programa de nueve carreras del domingo presenta cuatro stakes de purasangre, incluida la edición número 22 del Mine That Bird Derby, con bolsa de 100 mil dólares, última carrera en el camino hacia el Sunland Derby, Grado III con bolsa de 500 mil dólares, que se corre el 26 de marzo.

How Did He Do That, quien se recuperó para terminar segundo detrás de One in Vermillion en el Riley Allison Derby del mes pasado, se instaló como el favorito de la línea matutina 2 a 1 para el entrenador Steve Asmussen y los propietarios paseños J. Kirk y Judy Robison.