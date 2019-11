Delfines dan de baja a Walton tras golpear a novia

Fort Lauderdale, Florida.- Los Delfines de Miami dieron ayer de baja al corredor Mark Walton, quien ya estaba suspendido, horas después de que fuera arrestado por presuntamente golpear a su novia embarazada en la cabeza.

La Policía del suburbio de Davie, en Fort Lauderdale, informó en un reporte que agentes acudieron a la casa de Walton a las 4:15 de la madrugada y la novia del jugador les dijo que él la había empujado contra la pared y golpeado varias veces en la cara y la cabeza, dejándola con el ojo izquierdo hinchado.

La mujer dijo a los agentes que tenía cinco meses de embarazo con el bebé de la pareja, y que el domingo le había notificado eso a Walton. Walton, de 22 años, está acusado de ataque agravado contra una mujer embarazada, su cuarto arresto en menos de un año.

Su abogado defensor, Mark A. Gottlieb, rehusó hacer comentarios y la firma que le representa, First Round Management, no contestó de inmediato a un mensaje que se les dejó en procura de reacciones.

Los Delfines anunciaron la baja de Walton menos de siete horas después de su arresto. El jugador de segundo año cumplió una suspensión de cuatro partidos por quebrantar el reglamento de la NFL sobre conducta y de abuso de sustancias tras haber sido arrestado tres veces durante la pretemporada pasada en su natal Miami.

“Temprano por la mañana nos informaron sobre un asunto policial relacionado a Mark Walton. Nuestros empleados deben tener el mejor comportamiento y que tomen estos asuntos muy en serio. No habrá más detalles sobre esto por ahora”, dijo el gerente general Chris Grier en un comunicado.

Los Delfines contrataron a Walton en mayo, un mes después de que los Bengalíes de Cincinnati le dieran de baja debido a sus arrestos previos.

“Creo que la gente merece una segunda oportunidad”, dijo entonces el entrenador de los Delfines Brian Flores. “No quiero juzgar a la gente por un incidente, dos incidentes”.

Los Bengalíes lo tomaron en la cuarta ronda del Draft de 2017, procedente de la Universidad de Miami. En secundaria, Walton jugó con la escuela Booker T. Washington, uno de los mejores equipos de Miami.

Una corte de Florida sentenció a Walton en agosto a seis meses de libertad condicional tras no refutar un cargo por armas, un delito menor. Las autoridades le anularon otros cargos como posesión de marihuana y manejo imprudente.