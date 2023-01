Del hospital al Mundial

En diciembre pasado, la juarense Kerena Martínez ganó su combate en el Torneo Continental de Artes Marciales Mixtas (MMA) en Colombia y así, como regalo de Navidad, obtuvo su pase al Mundial de esta disciplina, que se llevará a cabo del 11 al 18 de febrero en Belgrado, Serbia.

Será la primera ocasión que la atleta fronteriza de 26 años de edad vaya a un Mundial, después de que en noviembre del 2022 compitió en el Panamericano que tuvo como sede Brasil y para lo cual tuvo cuatro concentraciones todo el año en la Ciudad de México, donde logró superar los cortes hasta ser seleccionada como una de las artemarcialistas que fueron al país sudamericano.

PUBLICIDAD

–¿Cómo te sientes por ir a este Mundial?

“Me siento muy emocionada, he estado trabajando todo el año y creo que ya nada más hay que reafirmarlo con lo que son las artes marciales mixtas y, sobre todo, esto me ayuda a ser una atleta más completa y a seguir esforzándome, abriendo más puertas a lo que se pueda presentar”.

Kerena es enfermera de profesión, ha trabajado en hospitales y el año pasado trabajó en atención de llamadas de emergencia (911), pero terminó su contrato y eso le dio oportunidad de dedicar más tiempo a los entrenamientos previos al Panamericano, el Continental y ahora el Mundial.

Antes de involucrarse en las artes marciales, Kerena jugó voleibol y futbol, además estuvo en exatlón y en atletismo, según comentó antes de empezar sus entrenamientos vespertinos.

“Comencé con jiu-jitsu, eso fue alrededor de 2020, empecé con las competencias de jiu-jitsu y me fui involucrando en lo que es MMA; tuve unas dos, tres competencias de MMA, también estuve practicando todo el… bueno, 2021 sólo estuve entrenando y 2022 me dediqué sólo al kickboxing y cerré el año con MMA de nuevo”.

–¿Por qué el cambio a las artes marciales?

“Fue un cambio de… pues descubrir algo nuevo, también por la situación de la ciudad, como defensa propia, creo que todos empezamos por eso, defensa propia, y pues la verdad es algo que como mujeres creo es muy importante que tengamos en cuenta en todo tipo de situación que pueda presentarse”.

En el ámbito deportivo, Kerena tiene como meta crecer y ayudar a abrir camino a otros deportistas locales.

“Por ejemplo, ahora que he estado pidiendo patrocinios y también he hablado… por ejemplo Vannymanía es una de las empresas que me está patrocinando y asimismo abrir ese tipo de empresas de Ciudad Juárez a otros deportistas para que sigan apoyando el talento juarense”.

Kerena le recuerda a los niños y jóvenes que cualquier sueño, cualquier meta que quieran alcanzar lo van a lograr con constancia, disciplina, sin rendirse nunca y siempre estando firmes a pesar de las circunstancias.

“Y agradecer a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia, amigos, entrenadores y a todos los patrocinadores que han estado creyendo en mí y pues también son de inspiración para seguir en esto”.

Conózcala

Nombre: Kerena Nohemí Martínez Ledezma

Fecha de nac.: 11 de marzo de 1996

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.58 m

Peso: 47.600 kg