Dejó ‘Paquín’ huella aquí

El legendario timonel Francisco ‘Paquín’ Estrada, –quien ayer por la mañana falleció a los 71 años–, dejó en los diamantes de juego en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana una significativa e inolvidable huella, que tocó esta ciudad.

En 2012, Estrada tomó el timón de Indios de Ciudad Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.

‘Paquín’, originario de Navojoa, Sonora, guió a la tribu a la final de la justa contra los Mineros de Parral, pero sucumbió ante la escuadra que dirigía Armando Guereca.

Estrada con los Indios destacó su sencillez como persona.

“Me quedé muy sorprendido por la sencillez que él manejaba a pesar de ser una figura nacional e internacional del beisbol”, dijo.

Y agregó: “yo nada más lo conocía por la televisión y el internet y cuando lo conocí, por respeto y educación, le dije ‘¿cómo está, señor Estrada?’, y lo primero que me dijo fue ‘te voy a pedir un favor, no me digas señor Estrada, soy 'Paquín’. Una sencillez enorme”.

Gallegos destacó que el extinto majenadir tenía una optica muy diferente del‘rey de los deportes’.

“La manera en la que el manejaba el beisbol y cómo lo miraba era muy diferente. Una de las personas que me dio mucho aprendizaje en este deporte, para mí me enriqueció mucho como persona y como manejador”, dijo.

La convivencia con la figura del beisbol mexicano le dejó un gran aprendizaje a Gallegos.

“Siempre se me quedó esa frase, me decía ‘oye, gordo’, así me decía a mí, ‘siempre hay que manejarte con clase dentro y fuera del terreno de juego’ y simplemente así se manejaba el señor, por eso fue un figurón”, dijo.

La escala por los Indios no fue la unica que vivió Estrada en la ‘pelota caliente’ de la entidad.

Después de dirigir a los aborígenes por un torneo, en 2018 cumplió una fugaz estancia con la franela de los Algodoneros de Delicias.

Antes de incursionar en el beisbol estatal, fungió como mandamás de los desaparecidos Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana.

Llegó a la ‘División del Norte’ en la segunda parte de la temporada 2007, estuvo al frente de la escuadra durante toda la campaña del 2008 y medio torneo en el 2009.

Originario de Navojoa, Sonora, Estrada se identificó plenamente con los colores de los Tomaterosde Culiacán, en la Liga Mexicana del Pacífico con quienes ganó seis cetros.

En una carrera de 28 años como manejador, ganó siete títulos en la Liga Mexicana del Pacífico y tres en el circuito veraniego.

Además, sumó dos gallardetes en la Serie del Caribe con México y dirigió al conjunto azteca en el Clásico Mundial de Beisbol, en 2006.

Como catcher tomó una tacita de café con los Mets de Nueva York, en Grandes Ligas, en 1971 y es reconocido por su durabilidad detrás del plato con 26 temporadas y 2 mil 260 juegos.