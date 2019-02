Dejan ir liderato

Jesús Ángel Rodríguez / El Diario



Con cierto dejo de lo que ha sido su andar intermitente en la Liga de Ascenso, los Bravos de Juárez no pudieron terminar en el primer lugar general de la Copa MX, al empatar anoche a un gol con Puebla.

El equipo fronterizo finalizó en el primer lugar del Grupo Dos, con una cosecha de 10 unidades, pero la marcha perfecta no la logró alcanzar con la igualada ante ‘La Franja’.

Al minuto siete, en un centro por derecha de Leonardo Pais, el atacante brasileño Rafael Ramazotti, quien jugó su primer partido como titular, dejó escapar una importante llegada para adelantar a la escuadra juarense, con un disparo de pierna derecha que se fue por un costado.

Bravos mantuvo el dominio y logró terminar las jugadas en el área poblana con centros venenosos o disparos al arco defendido por Nicolás Vikonis.

Fue al minuto 11 en el que el conjunto fronterizo rompió el cero con la anotación de Flavio Santos, con un potente disparo desde fuera del área que salió pegado al poste derecho del cancerbero, quien pese a la estirada no pudo detener el derechazo.

Puebla reaccionó con su primera jugada ofensiva, que pudo terminar con disparo de Brayan Angulo a la portería de Iván Vázquez.

Juárez insistió por las bandas, con llegadas más recargadas por el costado dereche que culminaron en centros que para fortuna del cuadro poblano no encontraron rematador.

El arquero Vikonis tuvo que emplearse a fondo para evitar el segundo gol de Bravos en un tiro libre que cobró Eder Borelli, que buscaba incrustarse en el ángulo superior izquierdo.

En los albores de la parte complementaria el equipo juarense siguió taladrando la defensa de Puebla por el costado derecho y en su primera insinuación de ese segundo tiempo, Omar Pánuco tuvo una jugada clara frente al arco, pero su tibio disparo fue contenido por el portero que achicó bien con una salida valiente.

El gol del empate llegó al minuto 58 luego de un cobro de tiro de esquina que la defensa de Bravos no pudo despejar.

La anotación fue de Santiago Ormeño, quien entró de cambio en ese segundo tiempo.

Ormeño tomó el rebote de un defensivo y de pierna izquierda sacó derechazo para vencer al portero Vázquez Mellado, que a pesar de tocar la esférica con la mano izquierda no pudo desviarla.

A partir del empate las jugadas se generaron en ambas áreas. En centro que bajó Flavio Santos de pierna derecha reventó el poste con potente disparo, al minuto 71.