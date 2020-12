Deja Jesús Martínez presidencia de Club Pachuca

Tomada de Internet / Jesús Martínez

Ciudad de México— El Club Pachuca perderá hoy al hombre que le ayudó a construir una época dorada en el futbol mexicano.

Jesús Martínez Patiño abandonará la presidencia de los Tuzos, para quedar al frente de Grupo Pachuca, institución que le demandará toda la atención posible en los próximos años, dados los proyectos planeados para los clubes Pachuca, León y Everton de Viña del Mar (Chile).

Con los Tuzos, Jesús cosechó 12 títulos, más que cualquier otro directivo: 6 campeonatos de Liga, 5 Ligas de Campeones de la Concacaf y la legendaria Copa Sudamericana de 2006.

"Es una decisión muy difícil. Yo amo al Pachuca, duermo, como, ceno con el equipo, todo el tiempo estoy pensando en mis Tuzos desde hace más de 25 años, siempre de la mano de Andrés (Fassi), y mi familia. Eso es lo que se me hace difícil al dejar a este equipo.

"Pero también estoy contento porque en mi lugar se va a quedar mi hermano Armando (Martínez), a quien preparé desde chiquito para este momento. Además, lo acompañará Martín Peláez, quien ha estado conmigo desde siempre y es gente de toda mi confianza", dijo Jesús Martínez Patiño a Cancha.

Armando Martínez, expresidente de Mineros de Zacatecas, tomará ahora el mando como presidente de Pachuca, en tanto que Martín Peláez, tomará la vicepresidencia de los Tuzos. Andrés Fassi, quien tenía ese puesto, dejará la operación del club hidalguense para ir de lleno a su proyecto con Talleres de Córdoba, en Argentina.

"Andrés (Fassi) y yo nos retiramos de la parte operativa. Andrés ya tenía rato que está concentrado en Talleres y otro proyecto más que tiene en Uruguay con otro club. Por otro lado, yo ya estaré de tiempo completo en la presidencia de Grupo Pachuca.

"Tengo muchos sentimientos encontrados, me ha escrito mucha gente, es difícil esta decisión. Ya me despedí de mis jugadores, entendieron la situación, pero tengo proyectos muy importantes a nivel futbol, económicos y de negocios con el grupo", dijo Martínez Patiño.

Tanto Armando Martínez, como Martín Peláez, en conjunto con Marco Garcés (director deportivo) ya realizaron sus primeros movimientos al frente del club con las contrataciones de Mauro Quiroga y Matías Catalán.

La figura ante la FMF

Pese a que abandonará sus tareas como presidente del Club Pachuca, Jesús Martínez Patiño seguirá siendo la cara de Tuzos y León ante la Federación Mexicana de Futbol.

El directivo tratará de apoyar a ambos clubes, así como impulsar la centralización de los derechos de transmisión y buscará la vuelta de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

"Armando y Martín ya van a ver todo el tema deportivo, de contratos y sueldos. Yo estaré para los jugadores siempre, para lo que ellos quieran, saben que siempre voy a estar ahí.

"Ante la FMF yo seguiré apareciendo ya como presidente del grupo. Tal vez no vaya a todas las juntas de dueños, pero sí seguiré yendo a las más que pueda y seguiré aportando como dueño de León y Pachuca. Yo seré el jefe del presidente del Club Pachuca, yo seré el jefe del presidente del Club León, solo abandono la operación del Club Pachuca. Si hay algo que no me guste, por supuesto que se los haré saber a mi hijo (Jesús Martínez Murguía) y a mi hermano (Armando Martínez)", dijo Martínez Patiño a CANCHA.

A muerte con León

Ya como presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño no tendrá la necesidad de ir al palco de la directiva rival en el Estadio Nou Camp cada vez que vaya a León.

El directivo hidalguense, pese a también ser dueño de La Fiera, fue uno de los rivales más grandes del conjunto esmeralda.

De hecho, el directivo al frente de Pachuca perdió la Final del Clausura 2014 a manos del León.

"Primero que nada, siempre voy a amar a Pachuca, pero ahora me va a dar mucho gusto de que sí podré ir al Estadio de León a apoyarlos, al palco de mi hijo, porque siempre tenía que ir a otro palco porque yo era el rival.

"Voy a estar apoyando a La Fiera en este torneo. Lo que ha hecho León es espectacular, ojalá quede campeón porque el cuerpo técnico de Nacho Ambriz está haciendo un trabajo espectacular. Es impresionante lo que juegan", dijo Jesús Martínez a Cancha.

El directivo señaló que el León de Ambriz marcará una época en la historia de torneos cortos.

"León ha tenido un torneo grandioso y espectacular, es el mejor equipo del futbol mexicano, y no sólo lo digo yo, lo dice toda la gente.

"Las reglas están hechas, para ser campeones tenemos que pasar todas estas etapas, mi hijo tiene que pasar todo esto con su equipo y sus jugadores. Ellos han hecho una gran labor, aunque no sean campeones no vamos a olvidar a este León", sentenció.