Deja Dueñas a Tigres… ¿y llega a Bravos?

El veterano mediocampista y multicampeón con Tigres de la UANL, Jesús Dueñas, dejó de ser oficialmente jugador de los felinos, luego de 13 años con la institución regiomontana, y en el futbol de estufa ayer creció más el rumor de que el jugador se reencontrará una vez más con el entrenador Ricardo Ferretti en los Bravos de Juárez, aunque también algunos lo colocan en las Chivas del Guadalajara.

En el recién terminado torneo Apertura 2021 de la Liga MX, bajo el mando del director técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera, Dueñas perdió el protagonismo que tuvo durante varios años con los Tigres, por lo que el michoacano empezó a visualizar su futuro lejos de Monterrey.

Según diferentes medios nacionales, la institución felina trató de convencerlo para que renovara contrato por un año más, pero Dueñas rechazó la oferta.

Incluso la columna ‘Toque Filtrado’ del sitio mediotiempo.com, afirma que Dueñas deja a los Tigres para continuar su carrera en los Bravos de Juárez, donde jugaría para un viejo conocido, el ‘Tuca’ Ferretti.

“Jesús Dueñas no quiso renovar con Tigres luego de que el contención felino dejó de ser ese titular indiscutible que fue con Tuca Ferretti”, publica mediotiempo.

Y agrega que aunque ‘El Piojo’ trató de convencerlo para que siguiera con ellos, Dueñas dijo que no, pues sintió que ya no era un jugador estelar en Tigres y al mismo tiempo recibió la invitación de Ferretti para cambiar de aires y venir a la frontera, donde sería un elemento del once inicial.

“Y aunque no ha firmado con Juárez, todo está hablado y es cuestión de detalles para confirmarlo”, señala mediotiempo.

Dueñas empezó su carrera profesional con los Tigres en el 2011, por lo que le tocó vivir todos los triunfos conseguidos en los últimos años por la escuadra felina, además de que se consolidó como uno de los favoritos de la afición.

El jugador de 32 años conquistó con Tigres cinco títulos de la Liga MX, tres de campeón de campeones, uno de la Copa MX y uno de la Liga de Campeones de la Concacaf.

También ha sido seleccionado nacional y con el Tri ganó en el 2015 la Copa Concacaf y la Copa Oro.

Nombre: Jesús Alberto Dueñas Manzo

Posición: Mediocampista

Fecha de nac.: 16 de marzo de 1989

Lugar de nac.: Zamora, Michoacán

Edad: 32 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 69 kg