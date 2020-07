Definidos los calificados al Rainbow Derby

Jake Rogers / Ruidoso Downs

El campo ahora está listo para la final del Rainbow Derby, y se definió hasta la prueba final de donde salió el calificado más rápido del día. La potranca Hotsempting mostró a los machos en la pista cómo hacerlo cuando ella cargó por el medio de la pista y corrió a toda velocidad para cronometrar :21.281 segundos en un desempeño impresionante, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.

Después de ganar el Ruidoso Derby de manera dominante a principios de junio, el entrenador Sergio Ibarra tomó la decisión de correrla en estas pruebas de clase abierta en lugar de en la recién formada división Oaks para las potras. Su desempeño en las pruebas de ayer de 440 yardas demostró que no solo puede correr con los caballos, sino que puede superarlos.

Hotsempting, criada en Texas producto de Tempting Dash y de Pandorum por Tres Seis, es propiedad de Miguel Gallegos y Mauricio Gallegos. El jockey Esgar Ramírez estuvo en la monta y guió a la potra sobre la pista.

“Ella estuvo más fuerte hoy de lo habitual”, dijo el jockey Ramírez. “La toqué un poco temprano porque no se rompió bien y normalmente lo hace. Pero una vez que se despejó, estuvo corriendo y yo simplemente aguanté”.

El resto de los clasificados incluye a Cers Final Try (:21.291), Jess Sumokin Hot (:21.333), Kj Mucho Macho Man (:21.344), Gold Heart Eagle (:21.457), Apollitical Papa (:21.513), Dynast C (:21.521), Apollitical J Wild (:21.533), Perrys Double Down (:21.539) y Hes Back (:21.541).

La final para el Rainbow Derby, Grado 1, que incluye una bolsa de 710 mil dólares, se realizará el sábado 18 de julio.

Ratification registró ayer el tiempo de calificación más rápido de las cuatro pruebas para el Rainbow Oaks, que por primera vez se corrieron en Ruidoso Downs.

La final del Rainbow Oaks será el sábado 18 de julio, en una distancia de 440 yardas y con una bolsa de 350 mil dólares.