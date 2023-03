Definen orden de salida para el Sunland Derby

Con un campo de siete caballos se correrá el próximo domingo el Sunland Derby, con bolsa de 600 mil dólares para caballos purasangre tresañeros, en una distancia de una milla y un octavo en el hipódromo de Sunland Park. Esta carrera otorga al ganador 50 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky.

Ayer, se llevó a cabo el sorteo para definir el orden de salida y Hard To Figure, hijo de Hard Spun y entrenado por Bob Baffert, fue marcador como favorito 2-1 en la línea de la mañana.

Bajo la monta de Flavien Prat, Hard To Figure partirá desde la sexta posición y enfrentará a otros seis caballos en esta carrera que reparte 85 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby, que está programado para el primer sábado de mayo.

Sin embargo, Hard To Figure no puede ganar puntos clasificatorios en el Sunland Derby debido a que su entrenador todavía está en el segundo de dos años de suspensión que le aplicó el hipódromo Churchill Downs Inc., luego de que el potro Medina Spirit, ahora fallecido, diera positivo a una prueba antidoping.

Hard To Figure ha terminado entre los cinco primeros lugares en cuatro de cinco salidas, incluidos un triunfo y un segundo lugar.

Baffert ha ganado en tres ocasiones el Sunland Derby y en el 2016 ganó el Sunland Park Festival of Racing Stakes, cuando el Sunland Derby fue cancelado por el brote del virus EHV-1.

Henry Q, hijo de Blame, es el segundo favorito 3-1, y es entrenado por entrenador líder de Sunland Park, Todd Fincher. Con la monta de Edwin Maldonado, Henry Q partirá desde la cuarta posición.

El mes pasado, Henry Q ganó por casi 15 cuerpos el Mine That Bird Derby en Sunland Park, lo que representó su primera salida en Nuevo México.

How Did He Do That, propiedad de los paseños Judy y Kirk Robinson, también buscará puntos para el Kentucky Derby cuando arranque desde la posición interior como favorito 9-2. Entrenado por Steve Asmussen, How Did He Do That tendrá en la monta a Alfredo Juárez.