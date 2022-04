Definen hoy camino de México en Qatar

Un Mundial como ningún otro en sus 92 años de historia tomará hoy forma con un sorteo sin precedentes.

Cuando la FIFA y el anfitrión Qatar realicen la ceremonia del sorteo esta mañana, tres de las 32 plazas estarán vacantes debido el retraso de un proceso de eliminatorias de tres años y que aún sigue en marcha.

FIFA dio a conocer la última actualización del ranking mundial de cara al sorteo del Mundial de Qatar 2022, donde México entró al top 10 y confirmó cómo quedarán los bombos que definirán los grupos en la máxima competencia a nivel de selecciones.

Así quedo el Ranking FIFA

En el listado, Brasil le arrebató a Bélgica el número uno de la clasificación de futbol masculina que dieron a conocer ayer, previo al sorteo a realizarse este viernes en Doha, Qatar.

Los Diablos Rojos ocupaban la cima del ranking desde octubre de 2018, puesto que ahora ocupa la Canarinha tras lograr 1,832.69 puntos tras su participación en las eliminatorias de Conmebol, donde terminaron invictos.

Los dirigidos por Tite escalaron hasta el primer lugar por las eliminatorias mundialistas, que tienen más peso en el puntaje que los encuentros amistosos que jugó el combinado belga.

En los bombos que se vinieron manejando en los últimos días sólo hubo un cambio, ya que tras la derrota contra Panamá en la última fecha de las eliminatorias de Concacaf, Canadá bajó al puesto 38 y estará en el bombo 4, mientras que Túnez pasa al Bombo 3 para posicionarse en el lugar 35.

¿En qué lugar quedó México para el Mundial 2022?

México regresó al Top 10 del ranking, posicionándose en el noveno puesto, mientras que Costa Rica subió hasta el puesto 31, sólo que no alcanzó boleto directo al Mundial y tendrá que jugar el Repechaje contra Nueva Zelanda.

El ranking del 31 de marzo es el que define los Bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, a jugarse en Qatar en noviembre de este año.

Así quedan los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar

BOMBO 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Portugal

BOMBO 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México, Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos, Túnez

BOMBO 4: Canadá, Ghana, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda), Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

Posibles rivales de México

Aunque obviamente es difícil saber contra quién le tocará, ya se puede saber a quiénes no puede enfrentar, entre ellos:

1 Selecciones de su misma Confederación (Canadá, Estados Unidos y Costa Rica si gana el repechaje).

2 Rivales del mismo bombo 2.

De esta forma, le podría tocar un rival complicado del Bombo 1, un rival a modo del bombo 3 y un rival más accesible del bombo 4.

Para hoy

Sorteo para el Mundial Qatar 2022

10 am / TV Azteca, Televisa