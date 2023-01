Definen hoy a finalistas del Shue Fly Stakes en Sunland Park

El segundo fin de semana de carreras en Sunland Park tiene como platillo principal las pruebas del Shue Fly Stakes, que se correrán este sábado con 52 caballos cuartos de milla tresañeros, criados en Nuevo México, que buscarán uno de los 10 lugares en la final del 28 de enero, carrera que otorgará una bolsa de 125 mil dólares.

Jesses Wish, hijo castrado de Jesse James Jr. y de la yegua Wish You Had One To, estará presente en estas pruebas clasificatorias. El caballo es entrenado por José Ignacio DeHerrera para los propietarios Javier M. Chávez y Heysol Howlet. Saldrá desde el lugar número ocho con la monta de Ángel Márquez.

Jesses Wish acumuló 154 mil 165 dólares en seis salidas el año pasado, y sus dos victorias incluyeron una por un cuello en el New Mexican Spring Futurity (RG2), de 300 yardas y bolsa de 313 md, esto en Sunland Park en abril. El tresañero intentará terminar una racha de cuatro carreras sin triunfo.

First Lady On Canvas, propiedad de MRB Racing LLC y criada en casa, es hija del campeón First Moonflash y entrenada por Manuel Rodríguez.

La tresañera es una de las contendientes para llegar a la final y tiene una racha de tres victorias consecutivas, que incluye una por tres cuartos de cuerpo en el New Mexico Classic Futurity, (RG2) con bolsa de 351 mil dólares, el pasado 30 de octubre en Zia Park.

La potra castaña suma ganancias por 187 mil 443 dólares en siete carreras, todas en Nuevo México. Sus tres victorias las consiguió en 2022.

First Lady On Canvas partirá desde la segunda posición en la tercera prueba del día bajo la monta del jockey Esgar Ramírez.

Mañana domingo se correrá la edición 22 del Corralito Steak House Stakes para caballos tresañeros, con distancia de 6 furlongs y con bolsa de 100 mil dólares.