Defienden ventaja

Boston.- Jaylen Brown anotó 25 puntos, incluido un triple crucial en los minutos finales y Celtics de Boston defendieron la ventaja para derrotar anoche 112-106 a los Raptors de Toronto.

Jayson Tatum terminó con 25 unidades y nueve tableros. Kemba consiguió 22 tantos, 11 de ellos en el último cuarto. Los Celtics tuvieron una eficacia ofensiva de apenas 38%, pero no fue por falta de voluntad: efectuaron 109 intentos.

Pascal Siakam logró 33 puntos para encabezar a los Raptors, que acertaron 18 de 36 intentos de triple. Kyle Lowry consiguió 29 unidades, incluidos seis triples.

El partido estuvo empatado en 12 ocasiones y 19 veces la ventaja cambio de bando sin que ningún equipo se despegara más de siete puntos.



Timberwolves 121, Hornets 99

Charlotte, Carolina del Norte.- Karl-Anthony Towns consiguió 37 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias, y los Timberwolves de Minnesota mantienen su racha ganadora al imponerse 121-99 a los Hornets de Charlotte.

Los Hornets jugaron sin su pivote titular Cody Zeller, y Towns aprovechó la circunstancia.

El jugador acertó 13 de 18 lanzamientos de campo y con su físico de 2.13 metros y 112 kilogramos (siete pies y 248 libras) se creó espacio interior.

Town anotó además cuatro triples frente a Bismack Biyombo y Willy Hernangomez.

Andrew Wiggins aportó 16 unidades para Minnesota, que superó en anotaciones 45-25 a Charlotte en el tercer periodo.



Critican a la NBA y a Nike

Washington.- El vicepresidente Mike Pence arremetió el jueves contra Nike y la NBA en un discurso en el que criticó el historial de China en materia comercial y de derechos humanos, señalando que las corporaciones estadounidenses han estado demasiado dispuestas a ignorar la censura y la represión a fin de obtener ganancias.

Pence señaló en específico a la compañía de calzado deportivo por retirar la mercancía de los Rockets de Houston de sus tiendas en China después de que el gerente general del equipo irritó al gobierno chino con un tuit en el que expresó su apoyo a manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

La NBA actuó como una “subsidiaria completamente propiedad” del “autoritario régimen” de China por no defender las críticas al gobierno del gerente general de los Rockets, Daryl Morey, dijo el funcionario.

“Nike se promociona como un ‘partidario de la justicia social’ pero cuando se trata de Hong Kong prefiere dejar su consciencia social en la puerta”, dijo el vicepresidente en un discurso en el que delineó la postura del gobierno del presidente Donald Trump respecto a China.

El discurso se dio en momentos en los que Trump intenta concretar un nuevo tratado comercial con China, en el que Pence interpretó un papel de línea dura. Criticó a gobiernos pasados por tolerar prácticas comerciales y económicas injustas y reprimir a los ciudadanos chinos.

“El sistema político establecido no sólo guardó silencio ante la agresión económica y los abusos a los derechos humanos de China, sino que los permitió”, comentó Pence.