Defienden Cavs a entrenador novato

Cleveland.- El alero de los Cavaliers, Tristan Thompson, se enfrentó a los formidables jugadores de Orlando y luego defendió a su entrenador novato.

Al menos algunos de los Cavaliers cuentan con el apoyo de John Beilein.

Tras una derrota de 93-87 ante el Magic –la 11va. derrota de Cleveland en 12 partidos– Thompson dijo que estaba muy decepcionado al enterarse de que algunos de sus compañeros de equipo habían criticado a Beilein, el exentrenador de Michigan que fue contratado por los Cavaliers para ayudar en el desarrollo de los jóvenes jugadores que confirman el roster del equipo durante una masiva labor de reconstrucción.

Thompson dijo que no estuvo al tanto del reporte de The Athletic, el cual no identificó a los jugadores que dijeron que no estaban contentos debido a que Beilein los estaba entrenando como si estuvieran todavía en universidad y que habían dejado de hacerle caso al entrenador de 66 años.

“No es justo”, dijo Thompson, quien se tornó aún más agitado cuando se enteró del reporte.

“Adoro al entrenador Beilein”, dijo Thompson. “Él es muy bueno para el desarrollo de los jugadores y entiende que ellos tienen mucho que dar y quiere sacar los mejor de cada uno de ellos… pienso que el tipo es muy bueno. Probablemente yo sea el jugador más listo en el grupo, así que creo saber lo que el tipo está haciendo, por lo que no deberíamos tomar en cuenta todo lo demás –para ser honesto.

Antes del partido del viernes, Beilein fue puesto en una situación muy incómoda al tener que hablar sobre el reporte, el cual pareció salir de la nada, luego que muchos de los jugadores se mostrararan muy efusivos en público al elogiar el entrenador que ha perdido más partidos con los Cavaliers que los que perdió en sus últimos dos años con los Wolverines.

Beilein reconoció que aún sigue creciendo y aprendiendo en su primer periodo como entrenador profesional, y cree contar con toda la atención de sus jugadores. Dijo que la retroalimentación que ha recibido en las reuniones ha sido positiva.

“Hemos tenido más de una –dos, tres, o cuatro veces que nos hemos reunido– y siempre me lo han dicho, ‘Entrenador, siga haciendo lo que está haciendo porque en verdad lo necesitamos. Necesitamos ser más responsables, necesitamos jugar mejor. No deje de hacer lo que hace’”, dijo Beilein.