Defensiva de zona, enigma para nuevas generaciones

Nueva York.- Gregg Popovich había visto a sus jugadores batallar para marcar a sus rivales, y finalmente decidió que ni siquiera les permitiría intentarlo.

Así que una noche después de ceder 130 puntos en una derrota en Nueva York, las Espuelas de San Antonio se hallaban en una defensiva de zona en el primer cuarto de su duelo con los Nets de Brooklyn.

No era algo que las Espuelas hubieran practicado tanto, dado que rara vez lo habían necesitado en los últimos años. Pero aunque no sea ejecutada a la perfección, Popovich sabía que a veces tan sólo plantear una defensa de zona resulta suficiente para confundir al rival.

“En general, los equipos de la NBA no tienen idea de qué hacer cuando alguien juega una defensa de zona”, subrayó Popovich. “Ellos casi siempre automáticamente se quedan parados y el balón se mueve de un lado a otro y después de un rato alguien podría atacar por alguna abertura o buscará dar un pase al área o algo así, pero básicamente se quedan atascados. No importa el equipo que sea, terminan atascados”.

Es difícil comprender exactamente por qué.

La defensa de zona ha sido permitida en la NBA desde 2001, e incluso antes, la mayoría de los jugadores probablemente la usaron o enfrentaron cuando eran más jóvenes. Los principios de cómo vencerla no han cambiado mucho: Mucho movimiento de balón, dentro y fuera del área, a fin de crear huecos en la defensa, para luego atacar esos huecos en busca de espacio para disparar.

Pero por alguna razón, de pronto los mejores jugadores del mundo olvidan todo eso una vez que enfrentan ese tipo de defensa en un partido.

“Es extraño que jugadores de la NBA simplemente se quedan congelados ante una defensa de zona”, señaló el entrenador de Charlotte, James Borrego. “‘¿Entrenador, qué quiere que ejecutemos? Ellos están en zona’. Entran en pánico”.

La defensiva de zona puede ser de ayuda para un equipo que es deficiente en la cobertura hombre a hombre, y ese es el caso de las Espuelas ahora sin Danny Green, Kyle Anderson y Dejounte Murray, a quienes Popovich consideró sus mejores defensores la temporada pasada.

San Antonio limitó a los Nets a 101 puntos el lunes pasado, por lo que es muy probable que esa estrategia defensiva siga siendo una opción. Popovich cree que los rivales sienten una mayor saturación a la ofensiva cuando la enfrentan.

Brooklyn ha sido uno de los equipos que más ha usado la defensa de zona en esta campaña. El entrenador Kenny Atkinson ha visto recientemente a los otros equipos hacer ajustes ante el esquema, pero eso no le preocupa mucho. Mientras más se preocupe un equipo en la defensa de zona, menos tiempo tiene para hacer ajustes en lo demás.

“Mientras más la usamos, más veo a equipos rivales empezar a hacer modificaciones, lo cual no me molesta porque ahora tienen que hacer ajustes de hombre a hombre y necesitan usar otros 10 minutos para resolver la defensiva de zona de Brooklyn”, señaló Anderson.