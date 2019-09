Defensa de Osos ya tiene compañía

El exitoso programa de HBO ‘Juego de Tronos’, que ha acumulado un récord de 32 nominaciones al Emmy es una fuerza cultural que sin proponérselo se convirtió en un slogan de una de las divisiones tradicionalmente más ricas de la NFL.

“Hay que defender el norte”, es un slogan popular que usan los míticos personajes de ese agresivo drama.

Ése podría estar bien para el tema de esta temporada para los Osos de Chicago, quienes el año pasado se convirtieron en campeones del Norte de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2010, detrás de una feroz defensa encabezada por el acosador del mariscal Khalil Mack.

Los Osos fueron líderes en la Liga en cuanto a balones sueltos forzados y puntos permitidos y ocupa el tercer lugar en cuanto a capturas y yardas, siendo la razón más importante por la que tuvieron un récord de 12-4 en la primera temporada del entrenador Matt Nagy.

Mack, quien fue adquirido a través de una exitosa negociación con Oakland ocho días antes del partido inicial de la temporada 2018, está de regreso para encabezar esa Unidad junto con su compañero el esquinero Kyle Fuller, quien ha participado en el Tazón de Profesionales, el tackle defensivo Akiem Hicks y el profundo Eddie Jackson.

Aunque los Osos tienen mucha compañía defensiva en esa División.

Los Vikingos de Minnesota, quienes tropezaron y tuvieron un récord de 8-7-1 después de llegar al partido en donde se disputó el título de la Conferencia Nacional, mantuvieron intacto su profundo y experimentado grupo para el sexto año crucial del entrenador Mike Zimmer.

Incluso, utilizan un video invernal previo al partido al estilo de ‘Juego de Tronos’ antes del inicio del partido en el Estadio U.S. Bank.

Por supuesto, los Empacadores de Green Bay siguen siendo el equipo del mariscal Aaron Rodgers.

Su movimiento más importante durante la temporada baja fue contratar a Matt LaFleur como su nuevo entrenador, esperando haber encontrado al autor intelectual de la ofensiva más reciente con jugadores con menos de 40 años de la NFL.

Utilizaron la agencia libre para encontrar a tres nuevos titulares en la defensa, incluyendo la contratación del profundo Drian Amos que salió del equipo de los Osos.

Una fuente de optimismo para que haya un giro en Titletown, después de terminar con un récord de 6-9-1, empezará con la agudeza del coordinador defensivo Mike Pettine, quien permanecerá en el staff después de los cambios que hubo por el despido de Mike McCarthy.

No hay que olvidar a los Leones de Detroit, que a pesar de su récord de 6-10 en el 2018, empezaron su segundo año bajo la dirección del entrenador Matt Patricia, quien lleva dos años en ese puesto, y ha sido el coordinador defensivo de dos equipos ganadores del Super Bowl con Nueva Inglaterra, con un frente de cuatro jugadores.

También contrataron al exala defensivo de los Patriotas, Trey Flowers, quien estaba en la agencia libre y al extackle defensivo de los Empacadores Mike Daniels, quien participó en el Tazón de Profesionales del 2017 y se convirtió en víctima del tope salarial, justo antes del campamento de entrenamiento.

Teniendo a los Osos, que ocupan el tercer lugar, los Vikingos en el cuarto y los Leones en el décimo sitio, el Norte de la Conferencia Nacional cuenta con tres de las 10 mejores defensas de la liga durante la temporada pasada en cuanto a yardas permitidas.

Éste es un vistazo al cuarteto que integra el Norte de la Conferencia Nacional en el 2019:



Nuevo jefe

Nuevamente, los Osos podrían tener dificultades para avanzar, con disruptores ofensivos bien establecidos en cada uno de los tres niveles aun cuando no puedan mantener su tórrido ritmo de intercepciones del 2018 con 27 intercepciones y nueve balones sueltos recuperados de los 19 que forzaron.

Chuck Pagano reemplazó a Vic Fangio como coordinador defensivo después que Fangio se convirtió en el entrenador de Denver.

“Entendemos cuáles son las expectativas. Es realmente un cambio que se puede hacer, hay que aceptar lo que no se puede cambiar, además de eliminar lo que no sea bueno”, dijo Pagano.



¿Recuperándose?

Los Vikingos no han podido terminar con un récord ganador en dos ocasiones en cinco años bajo la dirección de Zimmer, con un récord de 7-9 en el 2014 y de 8-8 en el 2016, después, superaron esos dos desplomes y lograron el título de la División en la siguiente temporada.

Van a depender de la orgullosa y experimentada defensa de Zimmer para tratar de extender esa tendencia, con todo, excepto el regreso de un titular.

Este grupo es tan unido que el apoyador Anthony Barr no pudo ingresar a la agencia libre.



Calmados con el mariscal

Rodgers entró a su decimoquinta temporada y a su doceava como titular en un nuevo sistema bajo la dirección de LaFleur, quien fue el coordinador ofensivo de Tennessee durante el año pasado.

Aunque la ofensiva de Green Bay, que en algún momento fue potente, no ha sido ni cercanamente peligrosa en las últimas temporadas, la responsabilidad recae fuertemente en la defensa de Pettine para ayudar a los Empacadores a regresar a los playoffs después de una rara ausencia de dos años.

Contrataron a los acosadores del mariscal Za’Darius Smith y Preston Smith junto con Amos en la agencia libre.



Hay que eliminarlo

Aunque los Leones perdieron siete de sus últimos 10 partidos de la temporada pasada, la defensa terminó fuerte con un total de 27 puntos permitidos en los últimos cuatro partidos. Damon Harrison Sr., tendrá a Daniels y Flowers en cualquier lado, siendo un frente fortalecido que



Pronóstico para el orden en que terminarán.

Vikingos, Osos, Empacadores y Leones. debería ayudar a los Leones a mejorar su segundo peor total en la Liga de 14 balones sueltos forzados durante el año pasado, y para darle al mariscal Matthew Stafford más apoyo. “Va a ser escalofriante ver lo que pueden hacer. Desde el punto de vista de la parte trasera eso es exactamente lo que uno quiere”, comentó el profundo Andrew Adams.