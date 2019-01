Dedicará Marioni horas extra

Ciudad de México.- Bruno Marioni tiene frente a sí el mayor reto de su carrera, poner a Pumas entre los primeros lugares del torneo, apoyándose en su cantera y sacando más jugadores de las divisiones inferiores porque este equipo no va a renunciar a su filosofía, y para ello se pondrá a trabajar horas extra al lado de Andrés Lillini, director de fuerzas básicas de los universitarios.

En su presentación, el nuevo técnico del cuadro universitario señaló que ocupará algunas de sus tardes para ver a los elementos de la Sub-20 y la Segunda División (Liga Premier), a fin de apoyar su salto al primer equipo.

“Es un tema que nosotros vamos a trabajar en conjunto con el director de fuerzas básicas que es Andrés Lillini, con el técnico de la Sub-20 (Israel López), de la Segunda (Carlos Humberto González), vamos a estar trabajando en el tiempo que podamos por la tardes, trayendo varios jugadores”, explicó.

“Es importante recalcar que los jugadores que merezcan estar en el plantel, que merezcan entrenar con el primer equipo, les vamos a dar la posibilidad, así que será a partir de su esfuerzo y dedicación, nosotros vamos a estar con toda la disposición de estar cerca de ellos. Por número es imposible entrenar con 35 ó 40 jugadores, pero sí vamos a dedicarles tiempo para que ese paso de juveniles al primer equipo sea mucho menor”.

Tras hacer una breve revisión de los hombres con los que cuenta, el “Barullo” mencionó que tiene suficiente plantel para enfrentar la Liga y la Copa, y recalcó que no condicionó su llegada a la idea de que le compren refuerzos.

“Todos están comprometidos, no es a quien se siente o no, es quien demuestra más que quiere jugar, quien aporta más al equipo, en algunos momentos habrá unos mejores que otros, en este caso yo estoy acá para ayudarlos a que saquen lo mejor”, agregó.

“Tengo suficiente plantel, si estuviera en otra institución a lo mejor debería pensar diferente, pero este equipo es una institución formadora que le dedica tiempo, inversión, capacitación a muchos jóvenes y nosotros vamos a seguir en ese camino, me encanta trabajar con los chavos”.



Experiencia no garantiza éxito: Augusto

Leandro Augusto, vicepresidente deportivo de Pumas, aseguró que un técnico con experiencia no siempre han sido la solución para el equipo porque su trayectoria no garantiza el éxito.

En defensa del nuevo timonel del equipo, Bruno Marioni, dijo que conoce a la perfección al exdelantero con el que compartió vestidor y saben de su proyecto de trabajo, porque desde que llegó Francisco Palencia al timón, también fue uno de los candidatos que entrevistaron.

“Ya antes de que llegara Palencia ya se habían entrevistado con Bruno y había gustado su forma de trabajar, su metodología que es muy parecida a la que se tiene en Pumas”, explicó Leandro.

“Hemos escuchado algunos cuestionamientos como la falta de experiencia, pero esto no te asegura nada, debe haber comunicación con los jugadores; en el pasado no muy lejano tuvimos dos entrenadores de mucha jerarquía y no logramos obtener los resultados, eso no significa que Bruno por su corta experiencia no lo va lograr, creemos mucho en su capacidad en su forma de ser como ser humano y va a sacar el mejor provecho de los jugadores que tenemos, tenemos una gran plantilla”.

El directivo de los universitarios recalcó que confían en la capacidad de Marioni porque estuvo en el club, tiene un pasado ligado a Pumas, conoce la filosofía, la mística del equipo y el futbol mexicano porque toda su etapa como entrenador la hizo aquí.