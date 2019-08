Declaran que F1 seguirá en México

Ciudad de México— La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que la Fórmula Uno se queda en la Ciudad de México.

En un video compartido en sus redes sociales, la Mandataria capitalina señaló que esto es "gracias a un grupo de empresarios", pues no se invertirá ningún recurso público en el evento deportivo.

"Quiero darles una buena noticia, acabo de recibirla, la Fórmula Uno se queda en la Ciudad de México. Mañana viene el presidente de la FIA a firmarlo. Esto es una buena noticia para la Ciudad.

"Quiero informarles además que esto es gracias a un grupo de empresarios que hicieron esto posible, porque en esta ocasión la Ciudad no está invirtiendo ningún recurso público", señala en la publicación.

Se informó que mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa en punto de las 11:00 horas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sheinbaum resaltó que el evento traerá turismo e ingresos para la Capital y el País.

Aún no se han revelado detalles del contrato, pero fuentes cercanas a la negociación habían confirmado a Cancha que serían cinco años.