Decidida a mejorar

El haber ganado una medalla de bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 no equivalió a un descanso para la boxeadora Carolina Fernández, quien está en un campamento de preparación rumbo a siguientes eventos.

Fernández, nacida en Sonora, pero representante de Chihuahua y estudiante de la UACH, se nota contenta por su medalla, pero no está satisfecha y espera lograr más en este ciclo olímpico.

“Fue una buena pelea (la semifinal), no me sentí abrumada ni superada, pero siento que me faltó un poco de esquina, esa mirada desde afuera y que me dieran las instrucciones correctas, pero creo que hice un buen papel”, comentó Fernández, quien se encuentra en Mazatlán, Sinaloa.

La derrota de Fernández fue contra la colombiana Jenny Arias, quien a la postre fue la campeona centroamericana y además fue medallista de plata en el pasado Campeonato Mundial de Boxeo, que se desarrolló en la India.

“Yo creo que la próxima vez que nos enfrentemos sí puedo ganarle, pero tengo que seguir mejorando”, agregó.

Esa próxima vez puede ser en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, este año, pero para ello antes hay que clasificarse a los mismos.

“Vamos a tener un selectivo para eso, aún no nos dicen cuándo, pero será en próximos meses, entonces me estoy preparando para eso y para continuar con el ciclo”, indicó la campeona nacional de los 54 kilogramos.

Los Juegos Panamericanos se desarrollarán en la capital chilena del 20 de octubre al 5 de noviembre de este año.

Actualmente se concentra en mejorar tanto su fuerza como su técnica, lo que cree que puede ayudarle para próximos eventos.

“Yo creo que estuve bien (en los Juegos Centroamericanos), en la primera pelea me sentí muy bien, muy fuerte, y ya en la semifinal pues no se pudo, contra una rival de las mejores del mundo, pero vamos mejorando y agarrando más fuerza, más técnica en este campamento”, finalizó.

Conózcala

Carolina Fernández

Edad: 24 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 54 kg

Originaria de: Hermosillo, Sonora