Decide Zendejas jugar para Estados Unidos

El futbolista juarense Alejandro Zendejas, jugador de las Águilas del América, ha decidido representar a Estados Unidos en lugar de jugar para la Selección Mexicana.

Diego Cocca, nuevo entrenador del Tri, anunció su primera convocatoria el pasado jueves y en ella no aparece el jugador fronterizo. Incluso el estratega comentó en conferencia de prensa el jueves que sí buscó convencer a Zendejas, pero mencionó que en ese momento el jugador aún estaba indeciso y que seguirá pensando la decisión, por esa razón no fue convocado.

El mismo jueves por la noche comenzó a circular información en redes sociales sobre el caso de Zendejas y de acuerdo con información de Gibran Araige, reportero de TUDN, el juarense ya tomó una decisión y es cuestión de que se publique la nueva convocatoria de Estados Unidos para que se haga oficial que permanecerá con la federación americana.

El futbolista de 25 años tuvo su debut con el equipo mayor de las ‘Barras y las Estrellas’ en enero de este año, en un duelo amistoso entre Estados Unidos y Serbia; incluso salió como titular.

A pesar de ya tener minutos con el conjunto estadounidense, Zendejas aún podía representar a México si así lo decidía, ya que su caso es particular por su doble nacionalidad y por la opción que ahora ofrece la FIFA a este tipo de futbolistas con el trámite de cambio de federación, conocido como One Time Switch, algo que parece que el fronterizo no ejercerá y se mantendrá con la nacionalidad americana ante la FIFA; en la Liga MX su estatus se mantendrá como mexicano (jugador formado en México).

Zendejas se prepara para volver a las canchas luego de la lesión que sufrió el pasado 4 de febrero en el partido entre América y Santos Laguna en el Estadio TSM, por lo que este sábado podría reaparecer con las Águilas para enfrentar al Pachuca en la fecha 10 de la Liga MX.

CONÓZCALO…

Alejandro Zendejas Saavedra

Edad: 25 años

Fecha de nac.: 7 de febrero de 1998

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.67 m

Peso: 63 kg

Posición: Extremo derecho

Equipo: América

PARA SABER…

