Debutará ‘Canelo’ en el PGA Tour

California— Saúl Álvarez vuelve a los grandes escenarios, aunque esta vez no es para ponerse los guantes de box, sino para mostrar su swing de golfista.

El "Canelo" disputa su primer torneo en el PGA Tour, formando parte del AT&T Pebble Beach Pro-Am, certamen que inicia hoy California y cuya peculiaridad es que los golfistas profesionales juegan junto con una celebridad, y en esa lista aparece el boxeador mexicano, campeón mundial absoluto de peso Supermediano.

Álvarez se ha convertido en un gran aficionado al golf, al grado que lanzó su marca de ropa y artículos No Golf No Life, alterna a su línea de No Boxing No Life.

"Canelo" ya ha sido campeón en el golf, pues, en junio de 2021, se agenció la categoría de celebridades del BMW Charity Pro-Am, certamen del Korn Ferry Tour, gira de ascenso a PGA.

Saúl es uno de las 156 celebridades invitadas a Pebble Beach, donde también estarán, por ejemplo, el actor Bill Murray, el quarterback de Búfalo, Josh Allen, y el jardinero de los Dodgers, Mookie Betts.

El mexicano Abraham Ancer no jugará, pues disputará el Saudi International en Economic City, Arabia Saudita.