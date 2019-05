Debuta Tri Sub 20 en mundial con derrota

Gydnia, Polonia— La Selección Mexicana Sub 20 debutó con derrota en el Mundial de la categoría. Cayó 2-1 contra Italia.

México no pudo contra el subcampeón europeo, ni siquiera porque utilizó de inicio a los recién llegados Diego Lainez y José Juan Macías, éste último el mejor del equipo.

El nerviosismo inicial del Tri se tradujo en el gol de Davide Frattesi, con un zurdazo de media distancia tras un pase de Ginaluca Scamacca con el pecho. Esa acción se tejió desde un pase largo, en diagonal, de uno de los centrales, y quedó claro que una de las grandes carencias de este equipo se ubica en la doble contención copada por Efraín Orona y Roberto Meraz, a quienes les faltó peso en la recuperación y en la transición de la pelota.

Diego Lainez tuvo demasiado entusiasmo, pero hasta ahí. El futbolista fue bien estudiado por los italianos, que le aplicaban doble marca. Realizó un disparo a gol hasta el 76', raso, complicado, pero el portero italiano Alessandro Plizzari rechazó la pelota.

México empezó a equilibrar el partido hasta que Macías se botó. Desde la media cancha tejió jugadas, confundió a los centrales e intentó varios tiros a gol, uno de ellos peligroso, a primer poste, que derivó en el tiro de esquina en el que cayó el empate.

Al 37', en un tiro de esquina, Scamacca desvió la pelota con la cabeza y le puso una asistencia a Roberto de la Rosa, quien marcó la igualada con un remate de cabeza. El Tri había empezado a jugar mejor y tenía su justa recompensa, pero después otra vez perdió el control del partido.

Italia estuvo cerca de la anotación en un remate de tijera de Scamacca, bien atajado por el portero Carlos Higuera, y en el segundo tiempo con un remate al travesaño, por conducto de Matteo Gabbia. En la jugada siguiente, al 67', Luca Ranieri aprovechó un rebote y el despiste de Efraín Orona, para vencer la meta mexicana con un disparo de zurda.

El domingo México enfrenta a Japón, ya con la urgencia de ganar, a sabiendas de que a la siguiente ronda no sólo clasifican el líder y sublíder de cada grupo, sino también los dos mejores terceros.