Debuta Tigres en Concachampions

Monterrey, NL.- Otra vez los Tigres inician una aventura internacional en un camino peligroso llamado Concachampions.

Luego de tres intentos fallidos en forma consecutiva, esta noche los felinos buscarán dar el primer paso hacia su anhelado primer título fuera de México.

A las 18:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa, de Costa Rica, los Tigres abren la serie de octavos de final ante el Saprissa. La vuelta será el 26 de febrero en el Universitario.

Sin su principal figura, el francés André-Pierre Gignac, quien se quedó en la ciudad por recomendación del cuerpo técnico para cuidarlo de una lesión luego de presentar un golpe en la rodilla derecha, a los Tigres les llegó el momento de dar el primer golpe de autoridad.

A pesar de la ausencia de Gignac, los Tigres viajaron con un plantel plagado de figuras, y se espera que el técnico Ricardo Ferretti no haga mucha rotación de su cuadro habitualmente titular en la Liga MX.

Los Tigres llevan tres ediciones al hilo quedándose a la orilla; en la temporada 2015-16 perdieron la final con América; en la 2016-17, perdieron el título con Pachuca y en el año pasado fueron echados en cuartos de final por el Toronto de Canadá.

Pese a ello, el estratega de los felinos indicó que el certamen regional no le inquieta mucho.

“No me quita el sueño, trabajamos día a día y no se nos ha dado el torneo, pero cada vez que los disputamos queremos ganarlo como hemos ganado ciertas cosas y hemos perdido otras es una oportunidad que tenemos y mañana empezamos el primer paso apenas, el sueño está muy lejos, paso a paso”, dijo.



