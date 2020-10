Debuta Muñoz con Santos y cumple sueño

Cortesía

La noche del domingo 25 de octubre del 2020 y el minuto 69 del partido contra Atlético de San Luis quedarán grabados para siempre en la memoria del delantero juarense del Santos Laguna, Santiago Muñoz, por ser el día y el momento en que vio cumplido un sueño más en su carrera futbolística, debutar en la Primera División del futbol mexicano.

Un día después de haber logrado esa meta a los 18 años, y aún con la emoción por el debut a flor de piel, Santiago dijo que es algo inexplicable lo que sintió cuando el entrenador Jorge Guillermo Almada le habló para decirle que iba a entrar a jugar.

“La verdad es algo inexplicable, o sea, se siente una alegría y una emoción todavía recordarlo y sentir que cuando me habló el profe… es algo… cuando me habló en verdad sentí así como un, no sé, un agradecimiento y como satisfecho por todo el trabajo que he hecho, que he logrado estar ahí. Cuando él me habló, eso fue lo que sentí yo, sentir que lo había logrado, que había hecho cosas para lograrlo, para estar ahí, satisfecho por eso”, dijo ayer Santiago.

El jugador fronterizo, subcampeón del mundo con la Selección Mexicana en la categoría Sub 17, entró de cambio cuando transcurría el minuto 69 en lugar de Eduardo Aguirre y cuando Santos ya tenía una ventaja de 2-1 sobre el equipo de San Luis, marcador que prevaleció hasta el final del juego.

-¿Qué significa para ti haber debutado en Primera División?

“El significado es por todo lo que he luchado y trabajado. Significa un sueño, una meta que me propuse y el día de ayer lo vi cumplirse. Significa el compromiso con mi entrenador, con mi equipo y conmigo mismo. Y estoy feliz, feliz porque esto es mi pasión, esto es mi vida y esto es lo más bello que tengo, mi futbol”.

-¿A quién le dedicas esos primeros minutos en el máximo circuito?

“Sin duda a la familia, a la gente que siempre creyó en mí, que siempre me ha apoyado, pero más que nada a mi familia”.

En el presente torneo, Santiago fue convocado por el entrenador del primer equipo en los primeros seis partidos, además de que también fue convocado a la Selección Mexicana Sub 20 para una concentración virtual en el mes de agosto. Volvió a estar en el banquillo del Santos Laguna en la jornada 14 y en la 15 finalmente se dio su debut en la Primera División.

Nombre: Santiago René Muñoz Robles

Equipo: Santos Laguna

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg.

Jugador en fuerzas básicas de Santos Laguna

Campeón con la Selección Mexicana Sub-17 en el ‘Torneo 4 Naciones’

Subcampeón en el Campeonato Mundial Sub-17 en Brasil

Debut Liga MX: Santos vs San Luis, 25 de octubre 2020