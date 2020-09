Debuta ‘Menón’ González en Liga de Expansión

Cortesía

Chihuahua— El futbolista chihuahuense Luis Enrique González Bustamante, el “Menón”, debutó en la nueva Liga de Expansión MX con su actual equipo, Coyotes de Tlaxcala.

Fue en las jornadas 4 y 5 del Guard1anes 2020 que el capitalino de 23 años vio acción, entrando de cambio en ambos duelos y sumando sus primeros 42 minutos en este circuito.

“Mi carta sigue perteneciendo al Pachuca por un año más y que en teoría acabará su préstamo en Tlaxcala donde llegamos el año pasado y la verdad me he sentido muy cómodo, respaldado por un buen ambiente de plantel, motivado y con mucha confianza situación que me llevó a marcar tres goles y una docena de asistencias a gol el torneo pasado dentro de la Liga Premier (Segunda División)”.

En su presentación en Oaxaca ante Alebrijes que terminó 2-2, éste medio ofensivo con el número 19 en los dorsales, ingresó de cambio al minuto 73 cuando el partido iba empatado a un gol.

Posteriormente el martes pasado en casa fueron sorprendidos los Coyotes en el Tlahuicole por los Leones Negros de la UDG 3-1. El ‘Menon’ entró cuando ya prácticamente todo estaba decidido y nuevamente por Brian López al minuto 65.

“Me vengo desempeñando en la posición de extremo por izquierda, la cual me hace explotar mis habilidades y tener mayor rendimiento en la cancha”, afirmó el rápido y habilidoso jugador.

El siguiente partido del conjunto tlaxcalteca será de visita en Mérida, Yucatán dentro de la fecha 6 éste próximo miércoles 23 ante Venados en punto de las seis de la tarde, tiempo de Chihuahua, y transmisión en vivo por ESPN.

“Para mi es muy importante seguir trabajando no parar para que no se detenga el ritmo y estar preparado en caso de que se pueda presentar una oportunidad de volver a Primera División, algo que me encantaría y lucho por ello a diario”, finalizó.