Debuta Julius Kipyego

Con el objetivo de mantener el legado de sus compatriotas en el Maratón Internacional de Juárez, el corredor keniano Julius Kipyego Keter se declaró listo para debutar en esta competencia, apenas la segunda en la que participará en esta frontera.

Con una vasta experiencia que ha adquirido desde los 13 años, edad en la que el atleta comenzó a correr, y con un historial de competencias internacionales en los últimos ocho años, Kipyego intentará dejar su huella en esta ciudad y proclamarse ganador del maratón.

“En África no había forma de ir a la escuela, solamente hay que irse corriendo y así fue como inicié, poco a poco”, narró Julius Keter horas antes de iniciar su participación en el Maratón Internacional de Juárez.

Keter a su vez tratará de romper la racha de dos victorias consecutivas que posee Erick Monyenye, además de evitar que éste último se convierta en el máximo ganador en la historia de este maratón.

“La clave es mantener bien el ritmo y tener tranquilidad para lograrlo porque es una ruta complicada”, dijo.

El corredor keniano arribó a esta ciudad el pasado viernes para tener su segunda visita a esta región, pues en septiembre compitió en la Carrera Internacional de la Amistad, en la que culminó en tercer lugar con un tiempo de 30:34 minutos.

“No me fue muy bien la Carrera de la Amistad. Cuando te preparas para un maratón se piensa más en la distancia que en la velocidad y ahí me fui atrasado, pero me sentí bien”, externó el deportista africano.

El mejor tiempo que ha registrado Keter en un maratón es 2:09:55 horas, conseguido en el Maratón de Santiago de Chile en 2017, competencia en la que culminó en segundo lugar por 16 segundos.

En caso de que Keter logre acercarse a su mejor marca podría superar el récord del Maratón Internacional de Juárez, que es de 2:13:33 horas por parte del tetracampeón Monyenye.

“Veo que los atletas que vinieron este año son muy fuertes, ojalá que mantengamos un ritmo que llegue a mejorar la marca de este evento”, expresó.

El atleta resaltó que hay lugares a los que ha asistido a competir y que brindan una agradable hospitalidad, amistades, que cuentan con rutas atractivas y que motivan para regresar a competir en varias ocasiones, éste es el caso de Juárez.

“Es una ruta plana, muy cómoda, fresca. Tengo 10 años en México y decidí que ahora sí voy a intentar ir por Juárez”, declaró Keter. “He intentado en Ciudad de México, en Querétaro, en Mérida, todos son buenos, pero éste creo que es más bueno”, agregó.

Hasta el momento ningún mexicano ha logrado ganar en la rama varonil del Maratón Internacional de Juárez, los nueve ganadores han sido originarios de Kenia.