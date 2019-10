Debuta el Tri en la Liga de Naciones

Ciudad de México.- La última aparición de Néstor Araujo y Carlos Salcedo con la Selección Mexicana no dejó una buena impresión y la afición los encontró como culpables de la goleada que le propinó Argentina al Tricolor en la pasada Fecha FIFA en San Antonio, Texas, pero Gerardo Martino no les quita la confianza.

El ‘Tata’ tomó la decisión de que ambos zagueros jueguen como titulares en el debut de México en la Liga de las Naciones contra Bermudas en Hamilton.

Araujo y Salcedo serán la pareja de centrales, Jorge Sánchez irá de lateral derecho y Cristian Calderón por izquierda, mientras que Rodolfo Cota tendrá su primera aparición como portero titular en la era Martino.

El ‘Tata’ tenía contemplado jugar este partido con varios de los jóvenes que estuvieron en la pasada concentración para medirse a Trinidad y Tobago en Toluca, pero al ver que todos los jugadores –a excepción del ‘Tecatito’ Corona– se encuentran bien físicamente decidió meter lo mejor que tiene.

Héctor Herrera será el comandante del medio campo, sumando los minutos que no tiene en el Atlético de Madrid y tenga ritmo de juego; el resto de los jugadores en esa parte del campo serán Carlos Rodríguez y Sebastián Córdova, quien está atravesando por un buen momento en el América.

Para el ataque, Martino tampoco se guardará nada en este primer compromiso contra Bermudas, pues el ‘Chucky’ Lozano, quien fue el último que llegó a la concentración del cuadro azteca, estará junto a Uriel Antuna y José Juan Macías.



Preferiría Martino otros rivales

Gerardo Martino estaría más contento de enfrentar a potencias que a Bermudas, pero tomará con seriedad la Nations League.

El técnico del Tricolor no rotará demasiado a su plantilla en los juegos frente a Bermudas y Panamá, además de que buscará sacarle el provecho al darle a los jóvenes la oportunidad de competir contra rivales muy similares a los que México suele encontrar en la Copa Oro.

“Claro, hubiéramos preferido tener partidos amistosos contra rivales top del mundo, en eso vamos a coincidir, no creo que por repetirlo una y otra vez podamos cambia algo de eso, hay un torneo que es Nations League que tenemos que competir de la mejor manera, no en el formato, pero sí en los rivales es bastante parecido a la Copa Oro. No le vamos a escapar al hecho de competir bien y ganar, pero también buscaremos que sea de provecho nuestro”.