Debut mundialista

En busca de aprendizaje, experiencia y con el objetivo de subir al podio para ser de los mejores artemarcialistas del orbe, el chihuahuense Jorge Moreno debutará en un Campeonato Mundial de Jiu Jitsu cuando viaje a Anaheim, California y compita del 12 al 15 del mes en curso en esta justa.

“Estoy todavía preparándome, más que nada físicamente, a tan pocos días ya no se pueden aprender cosas nuevas, ya solamente estoy preparando mi cuerpo”, comentó el peleador deliciense a una semana de viajar a los Estados Unidos.

De acuerdo con el deportista de 30 años, el nivel de competencia es alto, pues hay atletas de todo el mundo y en algunos casos puede haber más de 60 peleadores registrados en una sola categoría, lo que implica una gran cantidad de combates si se pretende ser el campeón.

“Afortunadamente puedo darme el lujo de ir a competir a un Mundial y puedo tener la experiencia, yo sé que es muy competido”, expresó Moreno Olivas.

Esta es una justa organizada por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF por sus siglas en inglés), en la que puede registrarse cualquier peleador, siempre y cuando logre solventar sus gastos de traslado, estadía y de inscripción.

“Ver el nivel que trae gente de Brasil y Estados Unidos es algo que te genera mucho aprendizaje, aprendo en un día lo que aprendo en dos meses”, externó.

Jorge Moreno viene de competir en el Open International de México 2019, un evento en el que el artemarcialista logró colgarse la medalla de plata al vencer en semifinales a un peleador de Colorado y perder en la final ante un representante de California, Estados Unidos.

“Yo voy representando más a mi academia (Ragnarok) porque es donde entrenamos y siento que voy a representar el trabajo que hacemos aquí”, dijo.

Más allá de adquirir un aprendizaje y vivir la experiencia por primera vez de asistir a un Mundial, el objetivo es tratar de subir al podio.

“Sí, quiero ganar. Son brackets muy grandes, a veces de 60 personas, pero quiero avanzar lo más que pueda, lo más que mi cuerpo me permita”, externó.

La condición física será un aspecto fundamental para quienes aspiran a alcanzar los primeros lugares, ya que al ser una competencia de pocos días se puede presentar el caso de combatir en más de cinco peleas por día.

“Todas las competencias son así. En el Nacional del año pasado tuve nueve combates en un día, entonces entrenando los siete días a la semana, me levanto temprano para hacer circuitos de cardio”, señaló.