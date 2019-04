Debut millonario entre Diablos y Tigres

Ciudad de México.- La primera Guerra Civil de la temporada 2019 tuvo buenos resultados económicos.

La serie entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo elevó las expectativas de los aficionados, tanto por el Estadio Alfredo Harp Helú, como por el clásico del beisbol mexicano, lo cual le redituó económicamente a la organización escarlata que llevó a sus arcas, sólo con la adquisición de boletos, al menos 9 millones 199 mil 230 pesos, contando los tres días de juego.

Desde la preventa por Ticketmaster hasta la venta en taquillas, las zonas que más demanda tuvieron fueron las de bermas o generales, y las plateas bajas centrales así como laterales.

El viernes, durante el juego inaugural, la guarida de los Pingos tuvo un aforo de 20 mil personas que, de acuerdo a la lista de precios que el equipo publicó en redes sociales, suma aproximadamente 3 millones 227 mil 800 pesos. Cantidad que al dividirse por zonas quedaría de la siguiente forma: platea baja central sumó 982 mil 800; baja lateral ascendió a un millón 288 mil 500; alta central a 6 mil; alta lateral recaudó 13 mil 200; generales cerca de 39 mil 200; jardines 858 mil 100 y la zona de minusválidos que sumó 40 mil pesos.

Esto sin contar las ganancias que pudo dejar la zona VIP, la cual tiene un costo de 990 pesos y está disponible para sólo 222 personas, si no esto sumaría otros 219 mil 780 pesos, pero muchos de esos lugares son destinados para invitados que no pagan la entrada.

Aunque la asistencia descendió el sábado con 19 mil personas, el ingreso rondó 3 millones 66 mil 410 pesos, mientras que ayer se presentaron 18 mil fanáticos aportando casi 2 millones 905 mil 20 pesos.

Eso sí, no todo fue felicidad para Diablos, que perdieron el último juego 5-2 ante Tigres y de paso, la serie.