Debí haber renunciado mucho antes que Tokio: Simone Biles

Washington— Simone Biles admite que "debería haber renunciado mucho antes de Tokio" en lugar de intentar triunfar en los Juegos Olímpicos de Verano.

En una entrevista con la revista New York este mes, Biles reveló que las razones por las que se retiró de la mayoría de sus eventos eran mucho más complejas emocionalmente que un caso de "twisties", la repentina pérdida de conciencia espacial que es aterradora para una gimnasta que está en medio de un salto peligroso cuando salta. Incluso ahora, dice, su recuperación sigue siendo "un trabajo en progreso".

"Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico", dijo Biles. “Debería haber renunciado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años. Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo para lo que he trabajado desde que tenía 6 años.

"No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo supere todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron ".

El nombre "Larry Nassar", por supuesto, se refiere al abuso sexual que ella y más de otras 160 gimnastas experimentaron durante años por parte del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, quien fue condenado por sus crímenes en 2018. Junto con McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols, quien también fue abusada por Nassar, Biles testificó recientemente ante el Comité Judicial del Senado sobre el manejo de las denuncias en su contra por parte del FBI. Las acusaciones se presentaron por primera vez al FBI en 2015, pero un informe de 2021 del inspector general del Departamento de Justicia dijo que la agencia “no respondió a las acusaciones de Nassar con la mayor seriedad y urgencia que merecían y requerían, cometió numerosos y fundamentales errores cuando respondió a ellos y violó múltiples políticas del FBI".