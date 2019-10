Deben venir a esta realidad: Martino

Ciudad de México.- Para Gerardo Martino, entrenador del Tri, es importante que sus jugadores se enfoquen y enfrenten la transición de jugar en ligas importantes como Premier League, LaLiga y la Serie A, y que después sean capaces de regresar a la realidad que implica afrontar los torneos de Concacaf como la Liga de Naciones.

“En algún momento les decía que era como volver al amateurismo, jugar en las inferiores de cualquier equipo de cualquier lugar, así se juega en un estadio parecido, y es de alguna manera el lado positivo que tratamos de encontrar, porque es cierto también.

“Si nos centramos sólo en el ‘Chucky’ (Lozano), hace 20 días jugaba con la Juventus, una semana después debuta en Champions ante el Liverpool, y después deben venir a esta realidad, que es la que les toca”, dijo Gerardo Martino antes del partido ante Panamá de hoy.

El ‘Tata’ reconoció que le ha pedido a sus jugadores volver a las bases y recordar los momentos cuando jugaban sin lujos y en escenarios complicados.

“También hay que ponerse del lado de los futbolistas y del técnico para ver cómo lo maneja, decirles que acá es donde nos toca competir, decirles que no se olviden cómo se formaron, pero también atender su situación actual, sabiendo que hay un técnico que debe buscar a su mejor equipo”, sentenció.



Pide mesura ante visores

Martino pidió mesura ante la presencia de visores europeos para seguir de cerca el desempeño de jugadores como José Juan Macías y Sebastián Córdova.

El ‘Tata’ reconoció que ambos jugadores están haciendo cosas importantes con la Selección Nacional y sus clubes, pero debe existir tranquilidad, pues los equipos que les observan cuentan con una red de visorias que en ocasiones llega a cubrir a cientos de futbolistas en todo el mundo.

“Si hay comentarios es porque los futbolistas lo generan con sus actuaciones. Tanto José Juan (Macías) como Sebastián (Córdova) están haciendo las cosas bien y es probable que hay visores que los estén tomando en cuenta. Por otro lado, los equipos importantes de Europa deben tener en sus visorias a más de 100 futbolistas en el mundo, lo cual no quiere decir que vayan a comprar a los 100 futbolistas”, dijo Martino.

Sobre el partido que sostendrá el Tri ante Panamá el estratega argentino reconoció que la selección canalera será un rival de mayor jerarquía y que les causará un esfuerzo mayor.

“Conforme pase el tiempo y, vayan tomando la idea futbolística que quiere Américo Gallego, seguramente les irá mejor. Ahora mismo no tenemos mucha información porque apenas van un par de meses en que vienen trabajando.

“Panamá es una selección que nos va a proponer un esfuerzo significante porque tiene buenos futbolistas. Conozco algunos de ellos por mi último paso en Atlanta United. Va a ser un rival sumamente complicado”, sentenció.