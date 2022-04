De vuelta al emparrillado

Dos años después de haber sido cancelada, la actividad de la liga de Futbol Americano de México (FAM/YOX) se reanuda este fin de semana y Ciudad Juárez estará representado por el equipo de los Jefes, que llegaron para ocupar el lugar que dejaron vacante los Rarámuris.

El nuevo equipo juarense visita hoy a los Bulldogs de Naucalpan en partido matutino que dará inicio a las 11:00 am, tiempo de Juárez, sobre el emparrillado del Estadio MCA Jaime Labastida.

En el 2020, antes de que se suspendiera la temporada de la FAM por la contingencia sanitaria, Ciudad Juárez tenía a los Centauros, que un año antes fueron subcampeones, y que ese 2020 lo iniciaron con derrota precisamente ante los Bulldogs en el demolido campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga.

Después de cancelada la campaña 2020, se anunció la llegada de los Rarámuris, que jugarían a partir del 2021, año en el que finalmente no hubo temporada, por lo que Rarámuris fue un equipo que nunca pudo debutar.

Apenas a mediados de marzo se dio a conocer la nueva franquicia, los Jefes de Ciudad Juárez, que son dirigidos por el entrenador en jefe David Silva, que en diciembre del año pasado había sido presentado como el encargado de manejar el timón de los Rarámuris.

“Jefes no proviene de Rarámuris, Jefes es otro equipo, entonces el que no hayan salido adelante se entiende, fueron momentos muy difíciles, el tema deportivo se puso en puntos suspensivos y nació la oportunidad de poder formar a un equipo de futbol americano, que es Jefes. Si Jefes no hubiera nacido este año no hubiera habido futbol americano profesional en Juárez”, explicó César Durán, presidente del equipo juarense.

“Jefes nace de la necesidad de los aficionados por ver un espectáculo del futbol americano. En Ciudad Juárez y en El Paso hay mucha afición y vimos como empresarios que existía esa laguna, y traer un equipo profesional a Ciudad Juárez creemos que es muy importante para la frontera”, agregó Durán.

Rarámuris cuenta en su mayor parte con jugadores locales, así como de otros estados del país y 16 extranjeros que provienen de los Estados Unidos, todos con experiencia en futbol americano colegial División I y II.

“El equipo se encuentra ya en conjunto, ya tenemos los objetivos de la pretemporada terminados y pues ya nada más vamos a afinar algunas cosas estos tres días que nos faltan de práctica”, declaró a mitad de semana el head coach David Silva.

El entrenador en jefe agregó que los entrenamientos han sido muy desgastantes, pues no fue fácil volver a empezar con las prácticas después de la situación que se presentó a nivel mundial.

“Pero ya lo logramos, hemos hecho ya la transición de que algunos jugadores no podían practicar o entrenar por la misma situación que había, pero ya está todo resuelto, ya estamos con los minutos contados para el inicio”.

Tome nota

Liga de Futbol Americano de México (FAM/YOX)

Para hoy

Bulldogs vs Jefes

Estadio MCA Jaime Labastida

11:00 am

Transmisión: Facebook JefesProFootball