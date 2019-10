De vuelta a la acción

Ante el sublíder general de la competencia, las Tuzas de Pachuca, el equipo de las Bravas de Juárez encara este día la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

Celeste Vidal, mediocampista del conjunto fronterizo, anticipó que a pesar de la calidad del rival y que juega en casa, las Bravitas saldrán en busca de un buen resultado que les brinde la oportunidad de escalar posiciones y dejar la parte baja de la tabla general.

“Efectivamente es un rival muy fuerte, ellas no tienen nada que perder y nosotras tenemos mucho orgullo por ganar. El partido lo va a ganar el equipo que cometa menos errores, así que la única forma de enfrentar a cada rival es siendo inteligente y paciente”, comentó Vidal Ybarra.

El duelo en la ‘Bella Airosa’ dará inicio a las 6:00 de la tarde. Éste será el penúltimo partido que la escuadra juarense juegue de visitante.

De las seis jornadas que quedan en el actual torneo, al conjunto fronterizo solamente le restan cinco, ya que le corresponde descansar en la fecha 15.

Lo máximo que aspira la escuadra fronteriza es a una conquista de 21 unidades, tomando en cuenta las seis que suma hasta el momento.

“En lo personal estoy viviendo mi sueño. En cada partido me he esforzado por mi ciudad para que se reconozca el talento que existe y que solo se necesita un poco de apoyo. Espero para el próximo torneo clasificar en los primeros ocho con la camisa de mi ciudad. Si Bravas dura 10 años en la liga, 10 años me quedo con Bravas”, señaló Celeste.

De no obtener un buen resultado en Pachuca y con el descanso obligado que tienen en la jornada 15, las Bravas podrían regresar a casa el 24 de octubre, cuando se lleve a cabo la fecha 16, con la eliminación ya confirmada.

“Todas aprendemos algo nuevo cada partido y durante cada entrenamiento que hemos tenido en esta nueva etapa como jugadoras profesionales, creo suponer que todas nos esforzamos por mostrarnos cada día mejor como equipo, creciendo mental, emocional y deportivamente”, mencionó la dorsal 13 de Bravas.

Las Tuzas son las actuales sublíderes con 26 puntos, solamente están por debajo de las Rayadas de Monterrey que contabilizan 30 unidades.