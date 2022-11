De vuelta a Green Bay

Green Bay, Wisconsin.- Las circunstancias que rodean el regreso de Mike McCarthy, el entrenador de los Vaqueros de Dallas, al Lambeau Field para enfrentar a su anterior equipo son muy diferentes de lo que se esperaba.

Inicialmente cambió el enfrentamiento a la mitad de la temporada entre dos equipos con altas expectativas después de llegar a los playoffs un año antes. Mientras que los Vaqueros, que tienen un récord de 6-2, se han mantenido, los Empacadores, con marca de 3-6, han perdido cinco partidos seguidos por primera vez desde el 2008.

Los Empacadores están lidiando con múltiples lesiones mientras intentan echar a perder el regreso de McCarthy esta tarde, tratarán de impulsar sus esperanzas de llegar a la postemporada, las cuales están disminuyendo.

“Realmente a nadie le importa por lo que uno está pasando, ni cuáles son las circunstancias”, comentó Matt LaFleur, el sucesor de McCarthy. “Uno esperaba ganar, especialmente aquí. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran contrincante, uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Futbol”.

McCarthy fue el entrenador de Green Bay en el 2005 y logró un récord de 125-77-2 antes de ser despedido a finales de la temporada del 2018. Logró que los Empacadores consiguieran su más reciente título de Super Bowl en la temporada del 2010. Una calle cerca del Lambeau Field fue nombrada como Mike McCarthy Way.

El entrenador se emocionó esta semana mientras habló acerca de sus recuerdos favoritos en Green Bay. Hizo notar lo especial que ha sido este deporte para su familia.

Aunque también aseguró que ninguno de esos factores afectará su enfoque en el equipo.

“Créanme, soy la última persona que desea crear cualquier tipo de distracción o cuestionamientos para alguien más porque en este momento estamos en un punto del año en que vamos a iniciar el tercer trimestre de la temporada, sabemos lo que cuesta ganar un partido de futbol”, dijo McCarthy.

Aaron Rodgers, el mariscal de los Empacadores, quien ganó dos de sus cuatro premios al Jugador Más Valioso bajo la dirección de McCarthy, dijo que aprecia la manera en que su exentrenador ha demostrado su lado sentimental días antes de este enfrentamiento.

“Mike tiene la rudeza de Pittsburgh y es duro en el exterior, pero dentro es un gran osito suave de peluche”, dijo Rodgers. “Creo que ésa es una gran combinación”.

Lesiones de los Empacadores

El apoyador externo Rashan Gary, quien lleva seis capturas, lo cual es un alto desempeño del equipo, sufrió una lesión en la rodilla el pasado domingo que terminó con su temporada en la derrota por marcador de 15-9 que tuvieron en Detroit. Es uno de los muchos jugadores de los Empacadores que no podrían jugar contra los Vaqueros.

El esquinero Eric Stokes tiene lastimada la rodilla y el tobillo, y el receptor abierto Romeo Doubs se lesionó el tobillo en el partido contra los Leones y no se espera que pueda jugar. El receptor abierto Randall Cobb, quien tiene una lesión en el tobillo, está en la reserva de lesionados. El miércoles, los Empacadores tenían a 17 jugadores en el reporte de lesionados.

¿No hay acarreos para Elliott?

El corredor de poder de Dallas, Ezekiel Elliott, no tiene la certeza de poder jugar después de estar fuera un partido antes de la semana de descanso debido a una lesión en la rodilla derecha. El dos veces campeón de acarreos dijo que planea jugar, si lo hace es probable que use una férula.

Elliott estuvo fuera un partido debido a una lesión en sus primeras seis temporadas. Jugó con una rodilla lesionada el año pasado, lo cual limitó su efectividad. Aun antes de la lesión más reciente, estuvo compartiendo la zona de anotación más que en cualquier punto de su carrera.

Debido a que Elliott estuvo fuera en el partido contra los Osos, Tony Pollard igualó el alto desempeño de su carrera con 14 acarreos y 131 yardas de acarreos y una anotación de 54 yardas en la victoria que tuvo Dallas por marcador de 49-29.

“Yo diría que hay urgencia”, dijo Elliott. “Aunque creo que lo que es importante es asegurarme que mi rodilla esté bien y preparada. Planeo jugar en los playoffs, así que los pases largos son definitivamente la prioridad”.

De Brady a Rodgers

El joven acosador del mariscal Micah Parsons enfrentó a Tom Brady en su primer partido como novato para los Vaqueros el año pasado, y nuevamente en el partido inaugural de esta temporada. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo con Rodgers, el cuatro veces Jugador Más Valioso.

“Él es un ídolo y una figura en esta Liga a la que admiro”, dijo Parsons, quien entrará a la quinta semana en la NFL con ocho capturas. “Yo lo admiro, ha estado mucho tiempo en esta liga y lo ha hecho correctamente. Es un gran jugador y nadie puede reemplazarlo”.

Saliéndose del script

Green Bay está anotando sólo 17.1 puntos por partido y ocupa el vigésimo séptimo lugar en la NFL, mientras los Empacadores tienen problemas sin el receptor y dos veces All-Pro Davante Adams. Rodgers y Adams tienen talento para improvisar y lograr grandes avances.

A Rodgers le preguntaron el miércoles si no debió salirse del script tan seguido, ya que sus receptores no han colaborado con él tan frecuentemente como lo hizo Adams. Rodgers respondió: “creo que hemos seguido más el libro de jugadas en este año que en cualquier otro año en que Matt ha estado aquí”.

“Creo que los problemas han sido la manera como seguimos lo establecido pero no como robots”, dijo Rodgers. “Porque los robots, a menos que uno tenga un esquema perfecto que esté aparejado con una defensa perfecta para ese esquema, no van a estar abiertos. Así que, creo que es en donde entran los pequeños detalles, en donde no tratamos de ser robots. Obviamente, vamos a tratar de hacer jugadas de acuerdo con lo establecido. Pero no vamos a salirnos de la ofensiva”.

Tome nota

Dallas (6-2) en Green Bay (3-6)

Hoy, 3:25 p.m. / 14.1

Línea de FanDuel sportsbook: Vaqueros por 5

Contra la línea: Vaqueros 6-2, Empacadores 3-6

Récord en la serie: Empacadores lideran 20-17

Último duelo: Empacadores vencieron a Vaqueros 34-24 el 6 de oct. de 2019, en Arlington, Texas

Semana pasada: Vaqueros descansaron después de derrotar 49-29 a los Osos el 30 de oct.; Empacadores cayeron 15-9 en Detroit

Ofensiva de Vaqueros: general (22), acarreo (11), pase (25), anotación (E-14)

Ofensiva de Empacadores: general (14), acarreo (14), pase (15), anotación (27)

Defensiva de Vaqueros: general (10), acarreo (24), pase (4), anotación (3)

Defensiva de Empacadores: general (6), acarreo (26), pase (2), anotación (15)