‘De visita nos ha costado’

Monterrey, NL.- El mediocampista Carlos Rodríguez aseguró que los Rayados ya no pueden seguir dejando puntos en el camino y menos en calidad de visitante.

Tras la derrota la semana pasada ante Santos, en la que Diego Alonso tuvo el peor arranque al mando del cuadro albiazul, Rodríguez dijo que el Monterrey deberá trabajar en esa deficiencia que al momento los ubica en la novena posición de la tabla general, con 9 puntos.

“De visita creo que nos ha costado un poco más y tenemos que mejorar en ese aspecto, porque ya no se nos pueden ir puntos de visitantes y creo que no toca más que seguir trabajado de la misma manera”, comentó.

“De ese tipo de errores debemos de aprender que no nos puede suceder más en ningún partido porque es difícil remontar un marcador 2-0, que ya lo hicimos en casa contra León, pero sabemos lo complicado que es”.

Rodríguez señaló que la derrota ante los Guerreros les cortó el buen paso que llevaba el equipo, que marchaba enrachado con tres victorias al hilo ante León, Morelia y Toluca.

“Claro, veníamos de tres partidos que habíamos mostrado un buen futbol y esta derrota contra Santos nos da un paro en nuestra vía que ya llevábamos”.

“De visita hemos perdido puntos, pero en casa nos hemos hecho fuertes”.



Entrenan sin Layún ni Montes

De cara a la doble cartelera de esta semana, los Rayados continuaron con su preparación en El Barrial y lo hicieron sin sus defensas Miguel Layún y César Montes.

A tres días de su primer enfrentamiento de la semana, ante Pumas, Diego Alonso no podría contar en la defensa con Layún, quien sufrió un fuerte golpe durante los minutos finales del partido ante Santos Laguna.