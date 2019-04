De oro y plata

Con una medalla de oro y dos de plata regresó el nadador juarense Raúl Silva de la competencia denominada Grand Prix Arena que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, la semana pasada.

El oro lo ganó en los 50 metros estilo pecho y los dos segundo lugares fueron en 100 metros pecho y relevos combinados 4x100, según dijo ayer el propio nadador mientras tomaba parte en la séptima edición de la Copa Paso del Norte que se realizó en el Centro Acuático de la UACJ.

“Me fue muy bien gracias a Dios, por fin pude ver reflejado lo que gané en el entrenamiento. Obtuve dos platas y un oro, las platas en el 100 metros y en los relevos y el oro en 50 metros”, comentó Silva, quien es integrante de equipo del Centro Acuático de la universidad local.

“Lo siento como una preparación para la Olimpiada Nacional porque no me conviene tener tanto tiempo sin competir.”

-¿Cómo te sientes para la Olimpiada Nacional?

“Me siento muy preparado, sé que allá va a haber gente más fuerte que yo y más preparada, pero sé que esforzándome les puedo dar pelea.”

-En este evento de Paso del Norte, ¿cómo te ha ido?

“Pues regular, no he bajado lo que he querido hacer porque básicamente hace una semana que vengo de competir, pero se han dado los resultados medianamente buenos.”

-¿Cómo has visto el nivel de competencia aquí?

“Lo he visto muy bien, hay gente de Chihuahua y de Juárez compitiendo entonces lo siento como un evento formal.”

Miguel Silva, entrenador del Centro Acuático de la UACJ, además de señalar las medallas ganadas por Raúl, agregó que otro resultado muy importante fue el de Sophia Chávez que quedó en el cuarto lugar, pero bajó considerablemente su tiempo.”