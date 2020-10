De manos sólidas

Agencias

A Óscar Jiménez Fabela el destino le tenía reservado un lugar con el América. El cancerbero, que creció en las filas del Real Magari en Tercera División en esta frontera, nació el 12 de octubre de 1988 en la ciudad de Chihuahua, el mismo día y mes de la fundación de este club mexicano que surgió en 1916.

Tras 32 años, Jiménez ha demostrado que la portería de las Águilas está en buenas manos y recientemente expuso que tiene todos los argumentos para cargar con la responsabilidad del arco americanista

“Muy emocionado y contento porque todo esfuerzo vale la pena. Estoy en un momento que anhelaba, para eso me preparo día con día, porque uno lo que quiere es jugar y gracias a Dios las cosas van saliendo bien”, comentó vía telefónica el guardameta del conjunto capitalino.

Cuatro partidos le bastaron a Óscar para dar muestras de su calidad bajo los tres palos y que está listo para ser el titular en cualquiera de los equipos de Primera División y no ser solamente el suplente de un guardameta que se lesiona, como sucedió con Guillermo Ochoa.

En esos cuatro encuentros América cosechó cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota.

“No sabemos qué va a pasar ahora que Memo está listo, pero yo trato de hacer la cosas bien cuando se me requiere, y no depende de mí, yo me sentí bien y creo que entregue buenas cuentas al equipo, a los compañeros y al entrenador”, señaló el arquero chihuahuense.

Todo parece indicar que Ochoa regresará a la titularidad para el siguiente juego contra Tigres, pero lo hecho por Jiménez no es cosa menor, ya que bajo su custodia el América empató con Cruz Azul (0-0) y con Pumas (2-2), se tuvo un tropiezo con León (3-2) y una victoria con Atlas (1-0).

“No sé si fuera titular en otro equipo, lo que sí sé es que yo me siento bien porque en América no es fácil jugar, por la gran responsabilidad que se tiene y la presión que existe en este club”, expresó el exjugador de Indios de Juárez en Segunda División y Primera ‘A’.

Según StatisKicks, sitio especializado en datos y estadísticas de la Liga MX, los porteros azulcremas aparecen en la lista de los que más goles han evitado en el presente torneo, Ochoa en cuarto lugar con 2.95 atajadas por partido, mientras que Jiménez lo hace en el octavo puesto con 2.42 intervenciones cada encuentro.

Los Bravos de Juárez cerrarán el torneo regular frente al América, que vendrá a la frontera con la intención de amarrar uno de los primeros lugares y así garantizar su pase a cuartos de final de forma directa.

“Lo bonito del futbol es ponerte retos, cosas difíciles para que se pueda aprender, crecer y ser mejor en este deporte. Por supuesto que el partido en Ciudad Juárez será de mucha importancia para ambos equipos y seguramente los dos saldremos a ganar”, aseveró Jiménez.

Conózcalo…

Nombre: Óscar Francisco Jiménez Fabela

Edad: 32 años

Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1988

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.82 m

Peso: 78 kg

Posición: Portero

Número: 27

Torneo Guard1anes 2020:

4 partidos jugados

4 juegos de titular

360 minutos

5 goles recibidos

En los partidos que ha sido titular…

Empate con Cruz Azul (0-0)

Empate con Pumas (2-2)

Derrota con León (3-2)

Victoria con Atlas (1-0)