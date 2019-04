En un semestre futbolístico de ensueño, en el que debutó en la Copa MX, marcó un gol en la semifinal ante Pumas de la UNAM y jugó la final contra el América, Omar Antonio Pánuco, jugador juarense de los Bravos, ha alcanzado otra meta, luego de ser llamado para ser parte de la Selección Nacional Sub-18.

Ayer, horas después de perder la final del torneo copero ante las Águilas, el futbolista de 17 años de edad viajó a la Ciudad de México, donde ya se encuentra concentrado con el combinado tricolor que emprenderá una gira por Europa y Estados Unidos.

“Muy feliz, muy contento por este llamado; hay que aprovecharlo al máximo. Es la primera vez que me llaman y espero que no sea la última, que sea la primera de muchas”, comentó el futbolista fronterizo.

Pánuco Padilla fue una de las revelaciones de la Copa MX que recién concluyó y en la que obtuvo el subcampeonato con Bravos.

El originario de Ciudad Juárez tuvo una destacada participación en cinco partidos en la justa que involucra a equipos del Ascenso y del máximo circuito.

Jugó en la fase de grupos ante Puebla, en la etapa de eliminación ante León (octavos), Veracruz (cuartos) y Pumas (semifinal); también estuvo en la cancha el pasado miércoles en la gran final frente a las Águilas. “Ya me encuentro concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el domingo la selección viaja a Portugal, donde sostendremos tres partidos, luego iremos a Estados Unidos donde también jugaremos”, dijo el atacante de Bravos.

Tanto Omar, como Javier Nevárez, fueron utilizados por el entrenador Gabriel Caballero para cumplir con la regla que establece que los equipos deben completar 180 minutos de juego obligatorios por futbolistas menores, cumpliendo la cuota de minutos usando la combinación de futbolistas que deseen.

“Un llamado como este compromete a dejarlo todo en cada entrenamiento y en cada partido; es un gran compromiso vestir la playera de México en cualquier categoría”, aseveró el dorsal 182.

Pánuco es producto de las visorías que hizo Bravos en 2017, encabezadas por Juan Ángel Solís y Tomás Campos, en ese entonces acudieron más de 4 mil jóvenes a las visorías y Pánuco fue pasando filtros hasta quedar en un grupo de 34 jugadores.

“Me quedo satisfecho por lo que se hizo en Copa, muy contento por alcanzar el subcampeonato en ese torneo, donde se jugó ante un gran rival”, puntualizó.