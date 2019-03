De clase mundial

Originaria de Toluca, Estado de México, la pesista Jéssica Fabiola Reyes intervino de forma exitosa en el Campeonato Nacional de Powerlifting y Bench Press, que se llevó a cabo en el gimnasio Alcatraz.

“Ha sido una competencia muy reñida, hice mis tres intentos de sentadilla y logré 137 kilos y medio, vengo a pelear por el primer lugar”, mencionó la atleta de 35 años de edad.

En el evento que se realizó en esta ciudad, Jéssica Fabiola fue una de las más destacadas exponentes, ya que cuenta con una amplia experiencia, con participaciones en justas panamericanas y mundiales.

Hace tres años, la mexiquense consiguió dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Powerlifting que se celebró en San José, Costa Rica.

La pesista brindó un máximo esfuerzo en sus levantamientos para colgarse los dos metales dorados en las modalidades de bench press (raw y equipado).

“En cada competencia en la que me presento también peleo por el trofeo como la competidora mejor equipada. Si bien es cierto en raw no se utiliza equipo especial, utilizar este equipo se requiere de más técnica y más control del movimiento, entonces no es sólo ponerse el traje y ya”, aseguró.

Actualmente Reyes Rico se prepara para asistir a un Campeonato Mundial, que se llevará a cabo en Tokio, en el mes de mayo.

“Yo me especializo en bench press, pero participo en las tres modalidades (sentadilla, bench press y peso muerto). Ahorita me encuentro ranqueada entre las mejores 10 del mundo”, manifestó la representante mexicana que el año pasado ganó el oro en el evento Norteamericano.

Jéssica llegó a este nacional en Ciudad Juárez como la campeona defensora de su categoría, ya que el año pasado ganó el primer lugar en el X Campeonato Nacional de Powerlifting.

En el Annual North American Regional Bench Press Championships, realizado en Canadá, y en el Panamericano de Bench Press, en Costa Rica, también obtuvo el primer puesto; destaca también su última participación en el World Equipped Bench Press Championships 2018, realizado en Potchefstroom en Sudáfrica, al obtener el cuarto lugar a nivel mundial.

“Ya tengo ganado mi pase, ya estoy nominada para estar en el próximo mundial en Japón”, puntualizó.