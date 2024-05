De CDMX a Londres, la gira de despedida del Hijo del Santo

Ciudad de México.- Con una primera etapa de 10 funciones, el Hijo del Santo anunció su gira de despedida de la lucha libre profesional.

Serán en primera instancia ocho estados, nueve ciudades de México y una fecha en Londres, Inglaterra, donde el Enmascarado de Plata dará sus últimas actuaciones en el ring, empezando el próximo 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

"Elegí el 22 de septiembre porque mi padre nació el 23 de septiembre de 1917, pero en esta ocasión era lunes y quisimos que fuera en domingo, pero si será homenaje al natalicio del Santo.

"No quiero extender tanto este adiós, lo que sí me encantaría estar en la mayor parte de las arenas de la República Mexicana, donde estuve y triunfé, quiero decir adiós personalmente a la gente de Toluca, Acapulco, al aficionado de Aguascalientes, obviamente quiero ir a Japón, me quiero despedir en Europa, aunque todo esto depende de cómo me vaya sintiendo, no me quiero alocar", explicó el Enmascarado de Plata, quien agregó que se siente en buena forma física.

Además de lo emotivo que vivirá en su adiós a los encordados, el Hijo del Santo también sentirá correr la adrenalina por sus venas, pues está considerando apostar su máscara.

"No sé si en un mano a mano, lo que si es que tenemos la idea de hacer torneos donde no hay tanto riesgo y hay menos posibilidad de poder perder, pero sí la vamos a exponer", indicó.

Los carteles aún no están definidos, pero serán muchos del elenco que tenía en su promotora Todo por el Todo quienes lo acompañarán en esta gira.

Agregó que sólo se retirará de los encordados, pero el Hijo del Santo seguirá en la vida pública con otros proyectos profesionales, los cuales irá revelando paulatinamente.

Aparta las fechas

Gira de Despedida del Hijo del Santo:

22 de septiembre, Arena Ciudad de México.

5 de octubre, Auditorio Arteaga, Querétaro.

6 de octubre, Palenque de León Guanajuato.

13 de octubre, Arena Monterrey, Nuevo León.

1 y 2 de noviembre, York Hall, en Londres, Inglaterra.

9 de noviembre, Arena CCU, Puebla.

10 de noviembre, Arena Veracruz, Boca del Río, Veracruz.

24 de noviembre, AGDL, Guadalajara, Jalisco.

2 de marzo de 2025, USBI, Xalapa, Veracruz.