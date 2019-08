De bronce, debut internacional

Un debut internacional de ensueño fue el que tuvo el karateca juarense de 12 años Sergio Luján, pues consiguió colgarse la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 2019 de karate, que se desarrolló en Colombia el fin de semana anterior.

En su primera experiencia internacional, el artemarcialista de 12 años dio de qué hablar con su tercer lugar en esta competencia y augura el comienzo de un futuro exitoso.

“Orgulloso de mí porque un Panamericano no es cualquier cosa. Fue una experiencia inolvidable”, dijo el joven karateca.

Luján aseguró estar satisfecho con el rendimiento y el resultado que logró en Colombia, resultado del trabajo y la disciplina que tiene en este deporte.

"He ganado varias medallas nacionales y gracias a mi trabajo y esfuerzo estoy aquí", dijo el atleta. Para adueñarse de esa presea de bronce tuvo que imponerse a los representantes de Uruguay y Brasil, en octavos de final y cuartos de final respectivamente. En semifinales cayó ante Paraguay y así fue como obtuvo el metal.

“Para pasar a la semifinal fue un combate muy duro, me tocó contra Brasil y fue muy complicado ganarle, pero logré quedarme con la medalla”, mencionó el karateca.

El deportista aseguró que la medalla de bronce conseguida en la justa panamericana ha sido uno de los momentos más valiosos en su corta carrera dentro del karate.

“Para mí, este ha sido el logro más importante que he tenido porque fue fuera de México contra países de Centroamérica”, expresó el deportista.

El siguiente objetivo para el medallista mexicano es tratar de conseguir su boleto al Campeonato Mundial de karate, que se desarrollará en noviembre de 2020 en Tokio, Japón.

“Primero tendría que ganar otro torneo, en primero o en segundo lugar para poder pasar a Tokio 2020”, declaró el artemarcialista.

El karateca ha sido formado y entrenado bajo las órdenes del sensei Humberto Miranda, quien también es entrenador de André Montaño, ganador de medalla de plata en la categoría de 11 años de este Campeonato Panamericano 2019.





Sensei pone el ejemplo

Con una gran experiencia dentro del tatami, el sensei Humberto Miranda logró subir al podio en el Campeonato Panamericano 2019 de karate en Colombia, donde se adjudicó la presea plateada y logró su calificación al Campeonato Mundial 2020 de la disciplina en Tokio, Japón.

“Significa mucho porque es toda Latinoamérica, fueron 16 países y no es fácil adquirir una medalla dentro de los Panamericanos, va gente muy preparada y más jóvenes”, dijo el medallista mexicano en la categoría de 55 y mayores.

Miranda no sólo asistió como competidor en este torneo panamericano, también lo hizo como entrenador, pues cuatro de sus pupilos participaron en su respectiva categoría, tres de ellos también lograron colgarse medalla, André Montaño, Sergio Luján y Nicolás Cardona.

“Un buen líder pone el ejemplo, no nada más pide a los demás lo que deben hacer. Yo les he dado el ejemplo de cómo se hacen las cosas”, expresó el sensei.

Con más de 40 años de experiencia en el karate, en los que ha acumulado aproximadamente 3 mil trofeos y medallas, Miranda aún siente nervios y adrenalina previo a sus combates como la primera vez.

“Gané en Perú, en Tokio, en Estados Unidos, en Irlanda, en Europa; hemos sido constantes y activos dentro de las artes marciales. Pero en el inicio estuve nervioso y con incertidumbre”, declaró el deportista.

“Lo que viene es prepararse para Japón 2020, pero todavía hay que hacer mucho trabajo y labor de convencimiento de los demás”, mencionó.

La fecha tentativa para el evento mundial de karate está pactada para noviembre de 2020 y solamente el sensei Miranda y André Montaño han asegurado su boleto a esta justa.