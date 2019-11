De altísimo riesgo

Las Vegas—Saúl ‘Canelo’ Álvarez no necesitaba y no tenía que tomar el riesgo. No en la división de los semipesados, y menos contra un pegador como Sergey Kovalev.

Una tercera pelea con Gennadiy Golovkin estaba servida. También pudo enfrentar a rivales de menor jerarquía que le hubieran permitido a Álvarez el mismo tipo de bolsa al que se ha acostumbrado cada vez que se pone los guantes.

Pero hoy por la noche, el campeón mediano mexicano subirá al tinglado en busca del título en su cuarta división, esta vez en la de las 175 libras. Lo hará ante Kovalev, dueño de una potente pegada aunque hay gente que cree que su mejor momento ha pasado.

Y aunque el ‘Canelo’ es el gran favorito, él mismo reconoce que no sabe cómo reaccionará si recibe un buen impacto de un semipesado con todas las de la ley.

Ese aspecto intrigante es lo que vende la pelea, pero que potencialmente la convierte en muy peligrosa para Álvarez.

“No lo sabes hasta que te subes al ring”, dijo Álvarez. “Subir dos divisiones ya es un reto”.

Se trata de un desafío que Álvarez se siente capaz de superar, quizás más fácil debido a que Kovalev tiene 36 años y la ha pasado mal en sus más recientes combates. El ruso llegó a mantener un reinado imperial en los semipesados, noqueando a casi a todos los que se le pararon enfrente en el entarimado, pero ahora busca la que podría ser su última gran bolsa.

Aunque Álvarez será el más pequeño en el ring, el mexicano tiene su velocidad de manos, su magnífico contragolpeo y la inconfundible confianza de un peleador que ha vivido muchos combates de magnitud al presentarse en el MGM Grand Garden.