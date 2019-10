Davis y LeBron inician sociedad en Lakers

Los Angeles.- Anthony Davis entiende las altas expectativas que ha aceptado tácitamente al llegar a los Lakers de Los Angeles.

El astro de 26 años buscó salir de Nueva Orleans a Hollywood, a sabiendas de que un título es el único resultado posible para la legión de exigentes fanáticos de los Lakers. Luego de pasar toda su carrera dentro de la NBA buscando hacer competitivos a los débiles Pelícanos, Davis agradece la oportunidad de jugar para un equipo y ciudad donde cada partido es relevante.

Y Davis no tiene que cargar sobre sus espaldas al resto del equipo. Ahí está nada menos que LeBron James para compartir la tarea.

“Vamos a complementarnos de una forma tremenda”, vaticinó Davis. “Pienso que somos dos tipos que carecemos de egoísmo y que sólo queremos ganar. Cuando tenemos a dos personas así, eso nos facilita el trabajo”.

James pasó toda su vida adulta soportando presiones de quienes exigían el campeonato. Sus posibilidades de satisfacer esas expectativas por cuarta ocasión crecieron de manera exponencial cuando llegó Davis.

Ahora, James está ansioso por generar química adecuada con Davis para ganar al instante. Intenta también persuadir a su nuevo compañero para que se quede en Los Angeles más allá del próximo verano, cuando puede declararse agente libre.

“Tenemos un personal nuevo de entrenadores y jugadores que se incorporan en nuestro sistema, pero todos sabemos lo bueno que es Anthony Davis”, indicó James. “Si no estuviéramos enviándole la pelota cuando se encuentre en la cancha no tendría sentido tenerlo ahí, porque es grandioso”.

Esta franquicia, 16 veces campeona de la NBA, se encuentra estancada en una sequía de seis años sin avanzar siquiera a los playoffs. Pero todo es diferente y posible ahora.

La atención sobre los Lakers nunca se disipa del todo en Los Angeles, pero tampoco había sido tan alta desde 2012.

“Cuando la base de tu alineación está en dos de los mejores jugadores del universo, eres fuerte”, recalcó el gerente general Rob Pelinka.

Frank Vogel pasará sus primeros meses como entrenador de los Lakers ideando la manera de moldear un equipo cohesionado en torno de sus dos superestrellas. Experimentará con alineaciones, rotaciones y demás mientras los Lakers encuentran la forma de jugar como conjunto en una campaña que esperan extender lo más posible.

“Hay aquí una firme creencia de lo que podemos ser como equipo”, dijo Vogel. “Todos miran a sus compañeros, y hay un respeto saludable en la campaña. Cuando la creencia es firme desde el comienzo, sólo hay que concentrarse en el trabajo”.