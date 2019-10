David Ross, nuevo manager de Cachorros

Chicago.- Los Cachorros de Chicago contrataron al exreceptor David Ross para sustituir a Joe Maddon como su manager, confiándole la misión de volver a los playoffs tras perdérselos por primera vez desde 2014.

Chicago anunció ayer que Ross recibió un contrato de tres años que incluye una opción del club para la temporada de 2023. Será el 55to manager en la historia de la franquicia.

Ross, de 42 años, jugó las últimas dos de sus 15 temporadas en las Mayores con los Cachorros.

Fue uno de los caudillos del equipo que en 2016 conquistó la Serie Mundial, poniendo fin a una sequía de campeonatos que se remontaba a 1908.

Estuvo trabajando los últimos tres años como asesor de los Cachorros y era visto como un posible sucesor de Maddon, quien tuvo foja marca de 471-339-1 en cinco campañas.

“Estoy honrado por esta oportunidad de ser el próximo manager de los Cachorros de Chicago”, dijo Ross en un comunicado. “Mi experiencia con esta organización ha sido especial desde el día que llegué, por lo que continuar con el club en esta función es una bendición de la cual estoy muy agradecido”.

El dueño Tom Ricketts describió a Ross como un “ganador comprobado”. Y Theo Epstein, el presidente de operaciones de beisbol, le catalogó como “uno de los líderes más brillantes que he conocido”.



Contratan Filis a Girardi

Filadelfia.- Los Filis de Filadelfia contrataron al exmanager Joe Girardi para reemplazar a Gabe Kapler. Girardi será presentado el lunes en una conferencia de prensa.

“Me entusiasma este nuevo capítulo en mi carrera”, dijo Girardi en un comunicado. “Los Filis tienen un fuerte compromiso de triunfo desde los dueños, a la gerencia, a los jugadores y los aficionados. Es algo que he visto de cerca durante los últimos 30 años de mi carrera en el beisbol. Jugué en contra de grandes peloteros de los Filis de inicios de la década de 1990, desde Dutch Daulton a John Kruk y Dave Hollins, y he manejado en contra de ellos durante su increíble racha de 2008 a 2011. No puedo estar más feliz de que ahora mi nombre quede asociado con esta gran franquicia”.



Nombran Padres a Tingler

San Diego.- Los Padres de San Diego recurren a otro manager sin experiencia mientras intentan encontrar el complicado balance entre la reconstrucción y el protagonismo.

Los Padres contrataron a Jayce Tingler, de los Rangers de Texas, para tomar las riendas de un equipo que no ha llegado a playoffs en 13 temporadas en fila y no tiene marca ganadora en los últimos nueve años, informó ayer una persona con conocimiento de la situación.