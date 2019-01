Darán intensidad al Tazón de los Profesionales

Orlando, Florida— El corredor de los Osos de Chicago, y recién llegado al Tazón de Profesionales, Eddie Jackson, le hizo la misma pregunta a varios veteranos: ¿cuál es el ritmo de las prácticas y del partido?

“Ellos me dijeron, ‘Si sales al campo y te lastimas un tendón de la corva, estás echándole demasiadas ganas’”, dijo Jackson.

No fue exactamente la respuesta definitiva que Jackson buscaba, pero le dio una percepción sobre lo que podía esperar y cómo debía actuar en el evento anual de las estrellas de la Liga el domingo.

No hay garantía alguna de que todos jugarán a un ritmo similar.

Con 44 jugadores participando en el Tazón de Profesionales por primera vez —la mitad de los rosters de la AFC y de la NFC— nadie puede saber a ciencia cierta cuán intenso será el partido. En años recientes ha parecido más un juego de touch que un juego verdadero de futbol americano, dando pie a ciertas críticas.

Pero el evento del año pasado no fue para nada una cosa de risa.

La AFC se recuperó en un partido bajo la lluvia, sobreponiéndose a un déficit de 20 a 3 y ganando 24 a 23 en el Estadio Camping World en Orlando. Los jugadores celebraron alocadamente en la lateral, en la zona de anotación y en los vestidores, incluso vitoreando sobre el deseo de que les duplicaran sus salarios.

“Todos bien conocen el dicho ‘el dinero habla’”, dijo el tacle ofensivo de Filadelfia Lane Johnson. “Bueno, quizás se hable de ello durante el partido”.

Los ganadores se llevan 67 mil dólares cada uno, 8 mil más que los jugadores que pierden en el Super Bowl una semana después. Los perdedores del Tazón de Profesionales se llevan 39 mil dólares cada quien.

Los Jugadores Más Valiosos (MVP) ofensivos y defensivos, cada uno se llevará un vehículo de lujo, algo que el corredor de los Gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, le ha hecho saber a sus compañeros de equipo que es lo que realmente le gustaría ganar.

“Yo sé que Saquon ya está enterado de que hay un auto disponible para los MVP”, según dijo el corredor y as de los equipos especiales de los Gigantes Mike Thomas. “Espero que los demás jugadores jueguen con una mayor intensidad a manera que avance el partido. Pero sabiendo que estamos compitiendo por el MVP, no sé qué tan pronto comenzarán a jugar en serio.”