Dará Uviña continuidad al proyecto en la Zona Uno

Ingeniero industrial de profesión y presidente de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Juárez, Fernando Uviña, de 33 años, jurisdiccional de la Zona Uno, aseguró que dará continuidad al proyecto que inició Felipe Orozco, quien presentó su renuncia anteayer en Chihuahua.

Maestro de informática en el Colegio de Bachilleres plantel 16 aseguró que mantendrá el equipo de trabajo de Orozco, respetará los cambios de peloteros, la llegada de algunos nuevos, así como el arribo del manager Germán Leyva.

“Vamos a darle continuidad al proyecto que se viene manejando, se van a sumar personas, quizás otras van a desistir, porque no todas son afines a los ideales. Con respecto a los jugadores seguiremos en la misma sintonía, con el buen trabajo que se viene haciendo”, declaró.

Uviña Rodríguez, quien el miércoles recibió el nombramiento de manos de Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol y de Jesús Salvador Muñoz, secretario de dicho organismo, se dijo dispuesto a sumar.

“Yo estoy en la mejor disposición de sumar, si podemos contribuir lo vamos a hacer para que el beisbol en la ciudad crezca, que Indios sea campeón. Ahorita que se nos da la oportunidad obviamente la vamos a aprovechar. Esto es lo que nos apasiona, nos gusta, lo que tenemos haciendo por más de nueve años en ligas infantiles, y ahora que se nos invita a estar en el máximo circuito del beisbol estatal vamos a darle para adelante, no queda de otra”, dijo el nuevo directivo.

Acerca de su designación afirmó que en su momento trabajó para ello.

“Esto es algo que se trabajó en un momento. Hace dos años, cuando empezamos con la Liga Juárez, se planteó un proyecto, a la Asociación Estatal, de una liga que finalmente se nos dio, pero en el andar hemos insistido con Francisco Javier Fierro para que nos ayudara a fortalecer la liga, y creo que le movió el proyecto que le presentamos en su momento. Creo que a eso se debe que, con la salida de Felipe –Orozco– de la jurisdicción, me llamaran a mí para estar en ese importante puesto”, comentó.

El dirigente, quien comenzó a la edad de 14 años su paso en el beisbol, fundó la Liga Juárez, que actualmente tiene 17 equipos en categoría infantil, 12 conjuntos en rama femenil y un representativo de niños con discapacidad.

“Hay personas que están interesadas en apoyar económicamente este nuevo proyecto, algunas son las mismas que nos apoyan en la Liga Juárez, porque sabemos que en esto se requiere hacer una inversión importante, meterle recurso”, aseveró.

Sobre los 18 años de sequía del título de Indios en el Campeonato Estatal de Primera Fuerza, expresó que es una asignatura pendiente con la que espera poder cumplir.

“Queremos quedar campeones, carajo. Cuando eres parte del beisbol de Juárez sabes que el compromiso es que los Indios logren esa corona que tanto añora su afición, hacemos el compromiso para ir de la mano con nuestro equipo de trabajo y forjar a paso firme dicho proyecto”.

En el tema del Campeonato Regional de Beisbol, comentó que se mantendrá lo establecido. Hoy es el último para que los equipos interesados en participar entreguen su respectivo roster.

El torneo regional está programado para iniciar el sábado 16 de febrero y la reunión previa se mantiene para el 30 de enero.