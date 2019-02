Dante Scarnecchia: el arquitecto

Atlanta, Georgia— Todas las obras maestras tienen un genio detrás.

Si consideramos la línea ofensiva de los Patriotas como una, Dante Scarnecchia es el responsable tras bambalinas.

El primer trabajo de Scarnecchia, de 70 años, como entrenador de línea ofensiva fue en 1970, mucho antes de que nacieran todos los linieros que entrena hoy en día.

Cuarenta y nueve años de carrera después, Scarnecchia ha dominado el arte de la línea de golpeo, aunque es difícil hasta para sus propios pupilos explicar qué lo hace tan especial.

“No estoy seguro de qué lo hace un entrenador tan bueno. Son tantas las cosas que no sé por dónde empezar. Todos hacemos lo que nos dice porque nunca me ha dicho que haga algo y que no haya funcionado”, dijo Marcus Cannon, tacle derecho de Nueva Inglaterra.

“Muchas cosas. Energía, comunicación, no hay ningún detalle que se le escape. Sabemos lo que espera de nosotros y cómo quiere que lo hagamos”, agregó el centro David Andrews.

“Scar” llegó a Nueva Inglaterra en 1982 como entrenador de equipos especiales y alas cerradas. Para 1999 ya era el entrenador de los linieros ofensivos y a partir de 2000 también trabajó como la mano derecha de Bill Belichick, una relación basada en respeto y admiración.

Scarnecchia se separó de los Patriotas para tomarse un descanso en las temporadas 2014 y 2015, las únicas dos en los últimos 10 años en las que Nueva Inglaterra ha terminado fuera del Top 10 bloqueando en el juego por tierra y pase.