Daniel Corral se queda sin finales de aparatos en gimnasia artística

Tokio, Japón— El mexicano Daniel Corral se quedó sin finales por aparatos, luego de concluir en el lugar 25 del clasificatorio de gimnasia varonil de Tokio 2020.

Corral, quien formó parte de la segunda rotación junto con Nigeria, Canadá y Bulgaria, no tuvo su mejor accionar en el centro de Ariake, pese a ello pudo destacar en la presentación de piso, donde logró una calificación de 13.200.

El momento complicado para el mexicano fue cuando sufrió una caída en la prueba de caballo con arzones. En esa muestra obtuvo una calificación de 12.266.

Corral culminó con los siguientes números luego de su accionar en las seis pruebas: Caballo con razones (12.266), anillos (13.366), barras paralelas (14.033), salto de potro (13.933), barra fija (13.100) y piso 13.200 para un total de (80.898).

Pese a no clasificarse a ninguna final por aparatos, el nacido en Ensenada todavía aspira a meterse a la final del All Around, que se sabrá luego de los resultados que arroje la tercera subdivisión (a las 05:30 horas de Ciudad Juárez).