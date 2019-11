Dan salto inicial

Con un equipo renovado que ha generado altas expectativas, los Mineros de UTEP inician esta noche en casa la temporada 2019-20 del basquetbol colegial de los Estados Unidos.

La quinteta paseña recibe a los Vaqueros de New Mexico Highland University a partir de las 19:00 horas.

Es también el inicio de la segunda temporada en el timón minero del entrenador Rodney Terry y para UTEP representará la campaña número 99 en el basquetbol colegial.

El sophomore Souley Boum, el junior Anthony Tarke, el sophomore Tydus Verhoeven y el junior Bryson Williams no vieron acción en la duela toda la temporada pasada debido a las reglas de transferencia de la NCAA.

Los cuatro practicaron el sistema de Terry durante ese año y finalmente podrán estar en la cancha y defender los colores anaranjado y azul a partir de esta noche.

“Cada vez que un chico tiene un año para sentarse, tiene la oportunidad de trabajar en su juego y expandir su juego, es una ventaja”, dijo Terry. “Con Bryson trabajamos particularmente para tratar de expandir su juego en el tiro al aro, manejo del balón y pases a un nivel más eficiente. También hicieron que nuestros muchachos de la temporada pasada jugaran mejor. Comenzamos con tres novatos y esos chicos tuvieron la oportunidad de jugar contra jugadores mayores todos los días en las prácticas”, añadió.

Los aficionados tuvieron la oportunidad de presenciar los nuevos elementos de Terry el pasado 12 de octubre cuando fueron anfitriones del subcampeón nacional, Texas Tech, en el juego de caridad #ElPasoStrong.

Otro de los transferidos de Terry, el estudiante graduado Daryl Edwards, tuvo un gran impacto después de encestar 6 de 8 desde la larga distancia y liderar al equipo con 24 puntos en 8 de 10 disparos.

Williams electrificó a los aficionados mineros con espectaculares clavadas al tiempo que sumaba 19 puntos y lideraba al equipo con nueve rebotes.

Boum tuvo un comienzo lento, pero lideró al equipo con cuatro asistencias. La cuarta asistencia fue un pase elevado hacia el aro para Williams, quien lo cerró con vistosa clavada, dándole a los Mineros 12 puntos de ventaja y sellando la victoria.

El nuevo equipo minero se enfrentará esta noche a un equipo de New Mexico Highlands que terminó con récord general de 22-10 la temporada pasada. Los Cowboys están en la Conferencia Atlética de las Montañas Rocosas y registraron un récord de 14-8 en la liga.

NMHU promedió 87.2 puntos por juego, mientras que hizo 10.3 canastas de tres puntos por partido (331-903, .367 por ciento).