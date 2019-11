Dan la cara por México

El éxito de nueva cuenta acompañó a los racquetbolistas juarenses Ximena Barraza, Guadalupe Griffin, Luis y Éder Rentería, quienes regresaron a esta frontera con medallas del Campeonato Mundial Junior de Racquetbol, desarrollado en San José, Costa Rica, del 8 al 16 del mes en curso.

Doble oro fue el que consiguió Éder al ganar en ambas modalidades respectivamente en la categoría 12 y Menores.

“Me siento estupendo, todavía siento que puedo ir por más y a seguirnos preparando”, comentó.

Éder ha logrado colgarse ocho metales en total en campeonatos mundiales, seis de oro, una de plata y una de bronce.

“Primeramente todo es disciplina, concentrarnos bien y calentar bien para que todo esté bien”, dijo sobre las claves para obtener sus presas doradas.

Con un sabor dulce, pero amargo a la vez, fue como Luis regresó a esta ciudad: obtuvo oro en Dobles, pero en Singles fue eliminado en cuartos de final de esta justa mundial por Guatemala en la categoría 14 y Menores.

“Es una satisfacción, como siempre, pero también es el primer Mundial en el que pierdo en Singles; me voy a seguir preparando para el siguiente año”, declaró.

Jorge Gutiérrez, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, fue el compañero de Luis, con quien ya había conseguido el oro en la Olimpiada Nacional 2019. En este mundial derrotaron a Irlanda del Norte para quedarse con el oro.

La multimedallista Guadalupe Griffin se colgó la presea de plata luego de terminar como subcampeona en la categoría 16 y Menores en Dobles.

Griffin Castañeda venía de conseguir medalla de bronce en Singles en el Mundial del año anterior. Este año fue derrotada en cuartos de final por Estados Unidos en Singles.

“Este año fuimos casi por nuestros propios medios, le echamos más ganas y lo disfrutamos más. Un título es un título, me siento feliz y contenta porque es una medalla más”, comentó la racquetbolista de 17 años.

La pareja en Dobles de ‘Lupita’ fue Ximena Martínez, originaria de Nuevo León, con quien supo adaptarse para regresar con el segundo lugar de la competencia.

“Nos hallamos muy bien en la cancha porque ella es muy buena del lado derecho y yo del revés, entonces hicimos buen equipo”, explicó Guadalupe Diveny, quien buscará regresar al Mundial de 2020 para conseguir el oro.

Tres mundiales con presea consecutivos es lo que ha conseguido Barraza, quien se colgó su cuarta medalla como subcampeona en la modalidad Singles de la categoría 10 y Menores.

Camino a la presea plateada derrotó en los primeros dos juegos a representantes de Costa Rica, después en la semifinal venció a Estados Unidos y en la final, cayó ante Bolivia.

“El primer set lo gané, en el segundo se me complicó un poco, en el tercero iba ganando, pero ella comenzó a hacer unos saques muy potentes que me hicieron daño y desafortunadamente no se pudo el oro”, comentó.